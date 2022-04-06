/690581/مفاجأت-في-تشكيل-الأهلي-أمام-الاتحاد-السكندري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق أمام امام الاتحاد السكندري والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب السلام وجاء التشكيل كالتالي :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمود وحيد - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي - عبد القادر - أليو ديانج

في خط الهجوم: ميكيسوني - بيرسي تاو - حسين الشحات

دكة بدلاء النادي الأهلي امام زعيم الثغر

بينما يجلس على دكة الأهلي كلا من :

علي لطفي - محمود متولي - عبدالمنعم - معلول - السولية - افشة - طاهر - شريف - حسام حسن وخرج من القائمة محمد محمود - مصطفى شوبير

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الأهلي

في حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: صبري رحيل، محمود شبانة، عبدالله نصيب، كريم يحيى

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، خالد الغندور، مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، بواتنج، عبدالغني محمد.

يسعى النادي الأهلي في الفوز على الاتحاد السكندري في مواجهة اليوم ليستمر المارد الأحمر على صدارة ترتيب الدوري الممتاز حيث يحتل الفريق الصدارة برصيد 28 نقطة.

قائمة النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وجاءت قائمة النادي الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وكريم فؤاد محمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد محمود ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر، وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، بعدما حل ثانيًا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف صن دوانز متصدر الترتيب .