«بعد تسببها فى الإصابة بمرض السالمونيلا»..حماية المستهلك يتحفظ على كميات من شيكولاته كندر «البيضاء»

/690579/بعد-تسببها-فى-الإصابة-بمرض-السالمونيلاحماية-المستهلك-يتحفظ-على-كميات-من-شيكولاته-كندر-البيضاء

صرح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أنه فى ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شيكولاته كندر بسبب ماتم تداوله على وسائل الاعلام العالميه بعد تسجيل عدد من الاصابات بمرض السالمونيلا فى اوروبا تصل الى ٦٣ حاله تسمم فى بريطانيا ، قامت الادارات المعنيه بضبط ورقابة الاسواق بشن حملات كإجراء وقائى لجمع عينات من الشيكولاته المذكوره لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.

دوت الخليج

جهاز حماية المستهلك يقوم بالتحفظ على كميات من شيكولاته كندر ( البيضه) للأطفال

وقال رئيس الجهاز أنه بالرغم من عدم وجود أى دلائل او بلاغات على أن مصر استوردت أى تشغيلة انتاج من التشغيلات المشكوك فى تسببها فى الاصابه بمرض السالمونيلا الا أن هذا الاجراء يهدف الى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من اى مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين

وأكد أيمن حسام الدين أن تشغيلات الانتاج المشكوك فيها تم انتاجها فى بلجيكا وتم بيعها فى بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر الا أنه لايمكن التهاون فى التأكد من ان أى منتج بالأسواق المصريه لا يسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم الاعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزيه لوزارة الصحه تطبيقا لمبدأ الشفافيه