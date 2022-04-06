/690578/الإسبوع-المقبلالشيوخ--يحيل-مقترح-نائب-التنسيقية-محمد-عمارة-لإنشاء-بنك-الكوادر-الشبابية-للحكومة

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الإسبوع المقبل، تقارير لجنة الطاقة و البيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد عمارة، بشأن "إنشاء بنك الكوادر الشبابية، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

دوت الخليج

الإسبوع المقبل..الشيوخ يحيل مقترح نائب التنسيقية «محمد عمارة» لإنشاء بنك الكوادر الشبابية للحكومة

هذا ومن المقرر أن يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة الاسبوع المقبل ، مناقشة قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

مشروع قانون التأمين الموحد، الذي يناقشه الشيوخ يهدف إلي تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة.

ويهدف مشروع القانون، إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.