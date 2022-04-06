/690575/بعد-أزمة-نور-الكاديكي-تفاصيل-إنذار-نقابة-الممثلين-لـ-منتجي-يوتيرن

أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية منذ قليل بيان ينذر به شركة العدل جروب التي تنتج مسلسل يوتيرن الذي تلعب بطولته الفنانة ريهام حجاج.

دوت الخليج يرصد أزمة مسلسل يوتيرن ونقابة المهن التمثيلية

أزمة مسلسل يوتيرن

يشار أن مسلسل يوتيرن من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ويأتي إنذار النقابة بسبب عمل الممثلة الليبية نور الكاديكي ضمن الأحداث ولكن دون تصريح، حيث تساءل الفنان أشرف زكي في بيان صحفي له، هل نور الكاديكي التي تعمل بدون تصريح تحمل فيزا سياحية أم فيزا عمل؟!.

وأضاف البيان الصحفي: “وهل حصلت على تأشيرة عمل من الجهات المختصة؟، وهل تسدد الضرائب للدولة؟”، وأكد الدكتور والفنان أشرف زكي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويهيب نقيب المهن التمثيلية بشركة العدل جروب فى ظل دورها الريادي في الإنتاج بأن لا يعمل في أعمالها إلا أعضاء النقابة”.

العدل جروب ونقابة الممثلين

يضم مسلسل يوتيرن الذي تنتجه شركة العدل جروب في بطولته مجموعة من النجوم مثل ريهام حجاج، عبير صبرى، كريم قاسم، توفيق عبد الحميد، محمود حجازي، صفاء الطوخى، أيمن القيسونى، محمود حجازى، عبير منير، نانسي صلاح، نورهان، وهلا السعيد وآخرين والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.

جدير بالذكر أن الفنانة نور الكاديكي تراجعت عن موقفها واعتذرت للفنانة ريهام حجاج في أزمتها الأخيرة حيث كتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “أنا اتظلمت واتشال اسمي من المسلسل طب ليه؟ وعملت إيه عشان يحصل كده؟”.

أزمة نور الكاديكي

وتابعت: “ليه الواحد مياخدش حقه ليه؟ أنا مش مصدقة ومصدومة، بقت أي واحدة بطلة تطلع تظلم الناس وتمسح اسمهم وتتحكم في كل حاجة.. أنا بطالب بحقي وأظن الناس كلها عارفة الممثل بيتعب إزاي وبيقعد يصور بالساعات وبيعمل اللي عليه وأكتر عشان في الآخر يلاقي نتيجة”.

واختتمت كلامها: “مش عشان يلاقي اسمه ممسوح من المسلسل، أنا بطالب بحقي وبحق المجهود اللي عملته وعايزاكم تحسوا بيا، بطالب بحقي في عدم تنزيل اسمي في تتر مسلسل يوتيرن.. مش هسكت على الظلم، ده حقي وتعبي ومجهودي.. عايزة حقي”.

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وعادت بعدها وكتبت عبر صفحتها: “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. أنا بجد بعتذر للإنسانة الجميلة ريهام حجاج، وأنه فعلا هي ملهاش دعوة بأي حاجة، وأنا كلمتها وبتمنى تقبل اعتذاري، والناس اللي وصلتني كده حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، واعتذاري لزوجك الكريم يا ريهام يا جميلة بمعنى الكلمة”.