/690574/بعد-عرضه-بمسلسل-فاتن-أمل-حربي-أول-تعليق-من-القومي-للمرأة-عن-منع-إقامة-السيدات-بالفنادق-دون-محرم

تناول مسلسل " فاتن أمل حربى" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، قضية هامة هى منع السيدات دون سن الأربعين من الاقامة بالفنادق بمفردهن.

دوت الخليج

وتساءل المجلس القومي للمرأة، عن وجود قانون أو قرار أو تعليمات تحظر علي الفنادق والمنشأت السياحية تسكين السيدات بمفردهن ؟

أول تعليق من القومي للمرأة عن منع إقامة السيدات بالفنادق دون محرم

وأضاف: لقد أثارت هذه المسالة الكثير من الجدل حيث أن بعض الفنادق فعليا كانت ترفض إقامة السيدات دون سن الأربعين بمفردهن بها .

وفى هذا السياق يؤكد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، أن منع السيدات من الإقامة بالفنادق بمفردهن يعد مخالفة لمبادئ الدستور المصري، و أن هذه الأفعال ما هي الا سلوكيات فردية من الأشخاص العاملين بتلك النُزل والفنادق ، وأنه لا يوجد اي قانون أو قرار أوتعليمات تنص علي ذلك.

كما أن وزارة الداخلية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢١) بياناً صحفياً نَفت فيه صدور أية تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بمنع السيدات اللائى تقل أعمارهن عن أربعين عام بالإقامة بمفردهن.

كما صدر بيان لوزارة السياحة و غرفة المنشآت السياحية أفادت خلاله أنه لا توجد أية قرارات أو تعليمات أو تنبيهات صادرة من وزارة السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية بشأن منع السيدات دون الأربعين من الاقامه دون محرم.