خالد أبو بكر: الأموال المجمدة في العقارات مهولة..والتمويل العقاري يعزز الاقتصاد المصري

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بعد توجيهات الرئيس السيسي بتيسير إجراءات التمويل العقاري..

علق المحامى الدولى الدكتور خالد أبو بكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس للشئون القانونية والعلاقات الدولية، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري؛ من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، يأتي ذلك فى إطار متابعة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على قطاع العقارات.

دوت الخليج

خالد أبو بكر: الأموال المجمدة في العقارات مهولة..والتمويل العقاري يساعد فى ضخها في الاقتصاد المصري

وأوضح الدكتور خالد أبو بكر، أن حجم الأموال المجمدة في العقارات في مصر أصبح مهولا، مؤكد أن التمويل العقاري سيساعد في ضخ هذه الأموال في الاقتصاد المصري.

وأضاف أبو بكر،” كلام سليم ١٠٠٪؜ في العالم كله مفيش حد بيدفع فلوس مرة واحدة عشان يشتري بيت !! لو بتفكر تشتري شقة أو فيلا ب ٥٠٠ ألف أو بعشرة مليون جنيه ليه تدفعهم كاش ؟؟ هاتقسطهم علي عشرة أو عشرين سنه وهاتستفيد بفلوسك”.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا اليوم مع مجموعة من المطوريين العقاريين، لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقا ريين.

وأوضخ مدبولي أن الحكومة تواصل متابعة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هناك مكاتبات وردت من المطورين العقاريين ومن جمعية رجال الأعمال وغيرهم، بشأن التأثيرات السلبية لتلك الأزمة على قطاع التطوير العقاري، ولذا فانطلاقا من الأهمية الكبرى التي يمثلها هذا القطاع، يأتي انعقاد هذا الاجتماع لتدارس الأبعاد المختلفة لهذه التأثيرات.