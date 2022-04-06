/690567/مسلسل-توبة-الحلقة-5--عمرو-سعد-يودع-زوجته-ويقرر-المواجهة

عرضت شاشة قناة mbc مصر الفضائية اليوم الأربعاء مسلسل توبة الحلقة الخامسة الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد وينافس به ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل توبة الحلقة الخامسة

مسلسل توبة الحلقة 5

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل توبة بتهديد سيد الأجنبي وهو الفنان ماجد المصري لـ إبراهيم الذي يجسد شخصيته دياب بعد أن اختطفه بجانب استدعاء والدته.

وفي مشهد آخر تظهر لقا وهي أسماء أبو اليزيد تضغط على توبة وهو عمرو سعد ليعترف لها بالسر الذي يخفيه وسبب هروبهما من المنزل.

مسلسل توبة الحلقة الخامسة

وظهر عمرو سعد يودع زوجته لقا التي تقول له: “أوعدني مش هتعمل الغلط”، وذلك بعد أن قرر أن يواجه ماضيه الذي كان يتخفى منه طوال السبع سنوات الماضية.

ويشار أن الحلقة الرابعة من مسلسل توبة التي عرضت أمس الثلاثاء كانت قد كشفت أحداث درامية مهمة حيث أخذ محمد دياب الطبنجة من منزله وذهب إلى منزل توبة شقيقه ليقلته، ولكن والدة الأول تذهب إلى طرزان وهو محمد لطفي، لتخبره بأن إبراهيم عرف بمكان شقيقه.

وظهر خلال الحلقة كتم والدته للسر مع طرزان أما إحسان وهي صبا مبارك تعلم أن توبة حبيبها السابق ما زال على قيد الحياة، وذهب إبراهيم إلى المنزل الذي يعيش فيه توبة لكنه لم يجده بالمنزل، ويكتشف أن توبة سافر مع زوجته وابنه، وأثناء مغادرته للحارة واجه بعض شباب المنطقة وحدثت مشاجرة بينهم.

تفاصيل مسلسل توبة

ويضم مسلسل توبة في بطولته عدد من النجوم بجانب عمرو سعد مثل ماجد المصر، وأسماء أبو اليزيد، ويوسف إسماعيل وصبا مبارك، وحسن أبو الروس، ومحمد دياب، ومحمد لطفي وعبد العزيز مخيون، ورحاب الجمل، وأحمد بدير، وآخرين والمسلسل من تأليف ورشة كتابة ملوك، والإخراج لـ أحمد صالح.

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ويعرض مسلسل توبة يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية في تمام الساعة السابعة مساءً عقب برنامج رامز موفي ستار لـ رامز جلال.