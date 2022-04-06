/690560/رحاب-الجمل-تكشف-تفاصيل-واقعة-تحرش-مدرس-بأبنها-لفظيا-داخل-مدرسة

قالت الفنانة رحاب الجمل، ان المصايب والوقائع التي تحدث في المدارس والنوادي تكون عكس ما نوجهه لاولادنا، جاء ذلك تعقيبا على تعرض ابنها للتحرش اللفظي من معلمه في إحدى المدارس بالقاهرة .

دوت الخليج

واضافت خلال لقاءها علر برنامج العرافة تقديم العلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، ان ابني يعلم تماما اني ممثلة، وبالتالي هو قادر على ان يستوعب انني ممثلة”.

رحاب الجمل تكشف تفاصيل واقعة تحرش مدرس بأبنها لفظيا داخل مدرسة

وتابعت الفنانة رحاب الجمل انابني تعرض لتجربة سيئة لان انتقل من اوربا لمصر، وحدثت مع مشكله بالمدرسة بتحرش لفظي من مدرس، واصفة هذه الواقعة كانت فجة.

واكملت :” لم ادقق في هذا الامر ، ولم ارفع قضية على هذه المدرسة، ولكني اشتكيت لوزارة التربية والتعليم من اجل نقل ابني من هذه المدرسة.