بعد تأهيل 1.5 مليون معلم .. التربية والتعليم تبدأ تدريباً لـ أولى وثانية ثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإليكترونية، لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي، اعتباراً من الأحد 17 أبريل 2022؛ مؤكدةً أن ذلك يأتي، في إطار خطة في تطوير المنظومة التعليمية، وحرصاً على مصلحة ابنائها الطلاب.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، في 7 أبريل 2021، كان قد تطرق إلى تدريب وتأهيل 1.5 مليون معلم، بمراحل التعليم قبل الجامعي.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم عقد التدريب لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، داخل المدرسة، وتتم إتاحته طوال اليوم الدراسي؛ وتتولى المديريات التعليمية، والإدارات التعليمية التابعة لها، وضع خطة التدريب داخل مدارسها، بما لا يؤثر على اليوم الدراسي؛ في حين بدأت الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت، اعتباراً من اليوم، الأربعاء، 6 أبريل 2022.

وبالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة، أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

هذا، ويتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني؛ وتتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية؛ مع ضرورة تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات؛ إلى جانب توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المالية؛ وتقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب، ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).