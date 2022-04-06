التعليم: تعديل جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الاول والثاني الثانوي مراعاة لأعياد الأقباط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان عاجل الآن تعديل جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي مراعاة لأعياد الأقباط .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم ، عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام أجهزة التابل، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2022/4/18 بدلا من يوم الاحد 17 ابريل 2022 .

وبناءا على ذلك تقرر أن يكون جدول الامتحانات التدريبية للصفين الاول والثاني الثانوي بعد التعديل كالتالي :

الاثنين 18 ابريل : الفلسفة للصف الاول الثانوي (ساعة)الثلاثاء 19 ابريل 2022 : رياضيات علمي وادبي لطلاب الصف الثاني الثانوي ( ساعة)الثلاثاء 26 ابريل : الاحياء للصف الاول الثانوي ( ساعة)الاربعاء 27 ابريل 2022 : الاحياء علمي و الجغرافيا ادبي للصف الثاني الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات التدريبية للصفين الاول والثاني الثانوي تعقد وفقا للضوابط التالية :

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).

وكانت قد اعلنت وزارة التربية والتعليم في الثالثة من عصر اليوم ان الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي تنطلق من الاحد 17 ابريل 2022

ووقتها قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ردا على مطالب تبديل مواعيد امتحانات ايام الاحد والخميس نظرا لوجود اعياد فيهما : لا نستطيع تغيير جدول الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي نظرا لضيق الوقت .