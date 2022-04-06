«ديلى ميل» تختار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية خلال الربيع والصيف

جدة - نرمين السيد - اختار صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الشهيرة مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة خلال فصلى الربيع والصيف بالعام الجارى، حيث جاءت مصر فى المركز الثانى فى قائمة أفضل المقاصد السياحية المرشحة.





وسلطت الصحيفة الضوء على عدد من المدن السياحية المصرية، وذلك خلال التقرير الذى نشرته عبر موقعها الإلكترونى تحت عنوان " أهم المقاصد للإجازات لعام 2022: اتجاهات السفر التى يجب مشاهدتها وأين تزور فى فصلى الربيع والصيف".

وتناول التقرير المقاصد السياحية المصرية، من بينها مدينة القاهرة التى وصفها بأنها نابضة بالحياة، ومدينة مرسى علم التى أكد أنها جنة الغواصين ومحبى رياضة الغوص لما تتمتع به من حياة بحرية ثرية بالشعاب المرجانية على شواطئ البحر الأحمر.

كما أوضح التقرير أن مدينة الغردقة هى مدينة لقضاء الإجازات للاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة التى تتمتع بها، وأشار إلى مدينة الأقصر التى تعتبر أكبر متحف مفتوح للآثار المصرية القديمة، وإلى منطقة أهرامات الجيزة ووصفها بالعظيمة والخالدة كما أنها تحتوى على هرم الملك خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

وأشار التقرير إلى أن المقصد السياحى المصرى يعد من المقاصد السياحية القليلة فى العالم التى تتميز بتنوع منتجاتها السياحية حيث يتمتع بمناظر طبيعية خلابة وحضارة عريقة.

ودعت الصحيفة، فى نهاية قريرها، السائحين لزيارة المقصد السياحى المصرى خلال العام الجارى للاستمتاع بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة والقيام بالأنشطة السياحية المختلفة التى يمكن تجربتها فى مصر، لافتا إلى أن العام الجارى يوافق ذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون الفريدة.