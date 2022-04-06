/690568/موقع-Daily-Mail-يختار-مصر-ضمن-أفضل-المقاصد-السياحية-للزيارة-خلال-فصلي-الربيع-والصيف-بالعام-الجاري

اختار موقع ديلى ميل Daily Mail البريطاني الشهير، مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة خلال فصلي الربيع والصيف بالعام الجاري، حيث احتلت مصر في المركز الثاني في قائمة أفضل المقاصد السياحية المرشحة.

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كما سلط الموقع الضوء على عدد من المدن السياحية المصرية وذلك خلال التقرير الذي نشره الموقع تحت عنوان " أهم المقاصد للإجازات لعام 2022: اتجاهات السفر التي يجب مشاهدتها وأين تزور في فصلي الربيع والصيف؟.

موقع Daily Mail يختار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة خلال فصلي الربيع والصيف بالعام الجاري

و تحدث التقرير عن المقصد السياحي المصري وعدد من المدن السياحية المصرية والتي من بينها مدينة القاهرة التي وصفها بأنها نابضة بالحياة، ومدينة مرسى علم وأنها جنة الغواصين ومحبي رياضة الغوص لما تتمتع به من حياة بحرية ثرية بالشعاب المرجانية على شواطئ البحر الأحمر.

كما أوضح أن مدينة الغردقة هي مدينة لقضاء الإجازات للاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها، لافتا أن مدينة الأقصر التي تعتبر أكبر متحف مفتوح للآثار المصرية القديمة، وإلى منطقة أهرامات الجيزة ووصفها بالعظيمة والخالدة كما أنها تحتوي على هرم الملك خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

وأكد أن المقصد السياحي المصري يعد من المقاصد السياحية القليلة في العالم التي تتميز بتنوع منتجاتها السياحية حيث يتمتع بمناظر طبيعية خلابة وحضارة عريقة.