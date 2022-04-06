/690566/محافظة-سوهاج-المرحلة-الثانية-من-حياة-كريمة-تنطلق-من-أخميم-وطهطا
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن مواصلة استعدادات المحافظة، للبدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، والتي ستنطلق بمركزي " أخميم، وطهطا "، حيث تستهدف 44 قرية و184 نجع وتابع.
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وأوضح الفقي، أنه جاري معاينة قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وحصر احتياجات جميع القرى المستهدفة، خاصة " الأسواق، والمواقف، وحدات الإطفاء، الكباري، الطرق المحلية، مجمعات الخدمات الحكومية "، وكذلك فيما يخص المديريات والجهات المركزية من مشروعات " وحدات الإسعاف، التضامن الاجتماعي، التموين، الزراعة، الشباب والرياضة، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الطب البيطري، مياه الشرب، التعليم، الحماية المدنية، بالإضافة إلى مشروعات قطاعات " الصحة، الصرف الصحي، الاتصالات، والطرق والكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري".
15 قرية مُستهدفة في أخميم
وأشار المحافظ إلى أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الثانية بمركز أخميم بلغ " 15 قرية " بـ 3 مجالس قروية، منها 8 قرى تابعة لمجلس قروي نيدة وهي " نيدة، أبار الوقف، أبار الملك، الصوامعة شرق، نجوع الصوامعة شرق، العزبة والعرب، عرب الأطاولة، جزيرة محروس"، وعدد 3 قرى تابعة لمجلس قروي الحواويش وهي " الحواويش، الديابات، السلاموني "، وعدد 4 قرى تابعة لمجلس قروي الكولة وهي " الكولة، العيساوية شرق، الأحايوة شرق، الأحايوة شرق الجديدة ".
29 قرية مُستهدفة في طهطا
فيما بلغ عدد القرى المستهدفة بمركز " طهطا " 29 قرية بـ 5 وحدات قروية، منها 3 قرى تابعة لمجلس قروي " بنجا " وهي " بنجا، نجع حمد، بني حرب"، وعدد 4 قرى تابعة لمجلس قروي " شطورة" هي " شطورة، عرب بخواج، الشيخ زين الدين، السوالم"، وعدد 8 قرى تابعة لمجلس قروي "الصفيحة " وهي " الصفيحة، الشيخ رحومة، الجريدات، نزلة عمارة، حاجر مشطا، الشيخ مسعود، الصوالح، داود"، وعدد 6 قرى بمجلس قروي الصوامعة غرب وهي " الصوامعة، بنهو، بني عمار، الخزندارية شرق، جزيرة الخزندارية، نجوع الصوامعة غرب".
بالإضافة إلى 7 قرى تابعة لمجلس قروي " نزلة القاضي " وهي " نزلة القاضي، الكوم الاصفر، الجبيرات، كوم بدر، الحريدية البحرية، الحريدية القبلية، القبيصات"، بالإضافة إلى قرية " ساحل طهطا" التابعة لمدينة طهطا.
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