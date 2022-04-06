/690564/الصين-تدعو-إلى-ضبط-النفس-بشأن-حادث-بوتشا-الأوكرانية

دعت الصين، مختلف الأطراف إلى ممارسة "ضبط النفس وتجنب توجيه اتهامات " قبل انتهاء التحقيق في حادث بوتشا في أوكرانيا.

دوت الخليج

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان: إن تقارير وصور القتلى المدنيين في بوتشا مقلقة للغاية، ويجب التأكد من حقيقة الحادث وسببه.

الصين تدعو إلى ضبط النفس بشأن حادث "بوتشا" الأوكرانية

وأكدت تقارير إعلامية، أنه تم العثور على ما لا يقل عن 280 شخصًا، بينهم أطفال، قتلى في بوتشا الواقعة خارج كييف، ونفت وزارة الدفاع الروسية الأحد اتهامات كييف بقتل مدنيين فى البلدة.

وأضاف تشاو، إن الصين تولي اهتماما كبيرا بالوضع الإنساني في أوكرانيا ومعاناة المدنيين، و ينبغي ألا تسيس القضايا الإنسانية ويجب أن تستند أي تهمة على حقائق.

وأكد علي دعم الصين لجميع المقترحات والإجراءات لتخفيف الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي لمنع أي ضرر للمدنيين.