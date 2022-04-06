/690563/رد-فعل-غير-متوقع-لـ-غادة-عادل-بعد-اكتشاف-مقلب-رامز-جلال

استضاف الفنان رامز جلال، النجمة المصرية غادة عادل لتقع كضحية في برنامجه للمقالب الذي يحمل اسم «رامز موفي ستار».

دوت الخليج يرصد رد فعل غادة عادل على مقلب رامز

غادة عادل تتعدي على رامز جلال بالضرب

تعدت الفنانة غادة عادل بالضرب على رامز جلال بعد اكتشاف مقلبه طالبة من أولادها الانتقام منه فقالت: «اوعوا تسيبوه في حاله».

غادة عادل تكشف عن أسباب ازمتها الصحية

من جانبه، كشفت الفنانة المصرية غادة عادل عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة مؤخرا

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، قالت غادة عادل: "أول امبارح واليوم اللي قبله كنت في أوحش وقت، ومش حاسة بالدنيا خالص، وبترعش والحرارة مش بتنزل، والعيال عندي اتدمروا، وجالهم إحساس إن الناس اللي بتحبني لو عرفت وطلبوا إن الناس تدعيلي ممكن ربنا يستجيب، والحمد لله أنا أول مرة مزعلش منهم إنهم نشروا حاجة خاصة على السوشيال ميديا".

وأضافت الفنانة المصرية: "دعاء الناس هو اللي خففني تاني يوم، والتحليل طلع إن درجة السُمية نزلت والحرارة نزلت امبارح بالليل، والدكتور قالي هسمح لك تروحي لأنك المفروض عاقلة، ولو حصل حاجة ارجعي تاني، كنت باخد المضاد الحيوي في الوريد فعروقي اتدمرت .. مبقاش عندي عروق ولا دم".

كما أوضحت قائلة: "لما كنت في مصر جالي حرقان وانسداد في المثانة، ومهتمتش لأني كنت شغالة، ومع المجهود الكتير السم طلع على الكلى وبعدها طلع على الدم".

وأجابت غادة عادل على سؤال الإعلامي المصري عمرو أديب وهو: "مجدي الهواري سأل عليكي ولا لأ؟"، لترد قائلة: "يالهوي ده قلب الدنيا"، ليعقب: "والله راجل جدع ومحترم، وكلنا جنبك وألف سلامة"

معلومات حول غادة عادل

دخلت غادة عادل في مجال التمثيل من خلال فوازير أبيض وأسود ومسلسل (زيزينيا)، ثم اتجهت إلى السينما عندما شاركت الفنان محمد هنيدي بطولة الفيلم الكوميدي (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، ومن بعدها شاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية، منها 55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر .

كما قامت غادة عادل ببطولة عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، منها: مبروك جالك قلق، المصراوية الجزء الأول، قلب ميت، فرح العمدة، مكان في القصر، سرايا عابدين.