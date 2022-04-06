شيرين رضا في «حبر سري»: «نفسي أحلق شعري زيرو ولقب عانس مهين»

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حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري، وعرضت شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية منذ قليل الجزء الثاني من اللقاء.

دوت الخليج يوضح تصريحات شيرين رضا الجريئة

تصريحات شيرين رضا

تحدثت الإعلامية أسما إبراهيم، مع ضيفة الحلقة الفنانة شيرين رضا حول الإنجاب والزيادة السكانية، التي قالت: “70% من الناس ليست مؤهلة إنها تخلف والمرأة تنجب لتربط الراجل بجانبها وهو ليحمل الطفل اسمه”.

وعن فرق السن بين الرجل والمرأة، قالت شيرين رضا: “فرق السن في الزواج يتعلق بالزوجين فقط وإذا تزوج الرجل بفتاة أصغر منه وترك زوجته بعد سنوات زواج كثيرة عليها أن تتركه”.

وتابعت: “يجب أن تأخذ المرأة نصف فلوس زوجها بعد الطلاق”، وقالت عن فيفي عبده: “جميلة وجدعة وبتحب الناس وأسطورة”.

شيرين رضا حبر سري في رمضان

وأشارت شيرين رضا خلال حوارها التلفزيوني عن تمنيها لحلاقة شعرها مثل شيرين عبد الوهاب ووجهت لها رسالة: “فكري في أسرتك وأحبابك والطلاق ليس معناه انتهاء الحياة ووحشتينا”، وقالت أيضًا: “لقب عانس مهين ولم أقصد شيرين عبد الوهاب في تصريحاتي”.

أثارت الفنانة شيرين رضا ضجة بتصريحاتها حيث قالت إنها لم تعمل لأجل الفلوس، واستكملت كلامها: “عمري ما اشتغلت عشان الفلوس ومهنتنا لم تجني فلوس كافية ومبسوطة لكل أدواري وأعمالي التي قدمتها.. وأنا مش بعض.. ومش محتاجة راجل في حياتي”.

واستكملت شيرين رضا: “ومش هسمح لحد ييجي يتحكم فيا لكن ممكن أكون محتاجة صديق فقط”، ووجهت رسالة للسيدات بسبب الغيرة وقالت لهن: “بطلي عبط وصلحي من نفسك وكفي احتياجات زوجك”، ونافية أنها شعرت بالغيرة من قبل.

انتقادات شيرين رضا

وكانت قد تعرضت الفنانة شيرين رضا للانتقاد وقت وفاة والدها بسبب سفرها للجونة وعلقت قائلة: “والدي توفى في الجونة وقت الكورونا وتركت والدتي هناك وبعد انتهاء الدفنة عدت للوقوف بجانب والدتي وليس للسهر”، بينما أوضحت موقفها من المشاهد الجريئة.

وقالت شيرين رضا في لقائها ببرنامج حبر سري: “السيناريو مبني على أحداث وقصص بعضها لا يحتاج مشاهد جريئة والبعض الآخر يحتاج وإذا تطلب دوري تقديم مشاهد جريئة لا أمانع.. ولو حبيت راجل هقوله علطول بحبك مش بيفرق معايا هو يقول لي الأول، ولو حبيت شخص بكسر كل القواعد عشان أتجوزه”.

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وتابعت شيرين رضا في حوارها التلفزيوني الأخير: “بضحك على احزاني وعمري ما فكرت أتحجب.. وعندي في البيت أكثر من 80 قطة وكلبين وفي بيتي الآخر 11 قطة والتابلوهات والصور أغلي شيء بشتريه”، وعن بداياتها أضافت: “عملت فيلمين وأنا صغيرة مع أحمد زكي وتوقفت عن التمثيل فترة طويلة بسبب بنتي وبعدما كبرت رجعت تاني”.