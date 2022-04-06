/690561/وزارة-الداخلية-الطب-الشرعي-أثبت-خلو-شيكولاتة-الحشيش-من-أي-مواد-مخدرة

أكدت وزارة الداخلية، إنه تم سحب عينات من منتج شيكولاته الحشيش، وتم تحليلها بمعامل مصلحة الطب الشرعى وورد التقرير يفيد خلوها من أية مواد مخدرة ومطابقتها للمواصفات العالمية .

دوت الخليج

وزارة الداخلية: الطب الشرعي أثبت خلو« شيكولاتة الحشيش» من أي مواد مخدرة

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام حول وجود شيكولاتة تحتوى ضمن مكوناتها على نسبه من مخدر الخشخاش .

يذكر أن جهاز حماية المستهلك، شن حملات رقابية خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود نوع من الشكولاتة بالأسواق يدخل ضمن مكوناتها مخدر الخشخاش، حيث تم بسحب كميات الشوكولاتة المتداولة فى الأسواق لتحليلها، والتأكد من صحة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا.

وأوضح المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز ، إنه تم سحب عينات من الشوكولاتة بالأسواق والتحفظ على أكثر من 7500 صندوق شيكولاته وسيتم إرسالها الى المعامل المختصة بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ، وذلك فى إطار حرص الجهاز على عدم تداول أى منتجات غذائية فى الأسواق غير مطابقة للمواصفات أو تسبب ضررا للمستهلك.

يذكر أن الرئيس اليابق لجامعة القاهرة ، من فجر على صفحته أزمة تداول أحد انواع الشيكولاته بالأسواق والمولات ومحطات البنزين، موضحا أنها تحتوي على نسبة كبيرة من مخدر الخشخاش.

وقال رئيس جلمعة القاهرة السابق، ” أنه منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التى ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة ، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الأفيون ، الأمر الذى يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلي الفصل من الوظيفة علي الرغم من أنهم لايدخنون حتي السجائر”.