رامز جلال ساخرًا من إطلالة غادة عادل: «جاكيت جلد معيز»

/690559/رامز-جلال-ساخرا-من-إطلالة-غادة-عادل-جاكيت-جلد-معيز

سخر الفنان رامز جلال من إطلالة النجمة غادة عادل التي وقعت ضحية خامس حلقات برنامجه «رامز موفي ستار» الذي يعرض على قناة Mbc مصر الفضائية.

دوت الخليج يرصد سخرية رامز جلال من إطلالة غادة عادل.

وقلل رامز من إطلالتها قائلًا:«لبسه جاكيت من جلد معيز وقصة شعرها شبه هند رستم في ابن حميدو»

غادة عادل تجتمع مع رامز جلال في فيلم أحمد نوتردام

من جانبه تعاونت غادة عادل مؤخرًا مع رامز جلال في فيلم "أحمد نوتردام" وهو بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

ويجسّد رامز جلال، خلال أحداث فيلم «أحمد نوتردام»، شخصية صحفي يواجه المشكلات ويحاول حلها بطريقة مختلفة، بينما تجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون مع الصحفى للتغلب على هذه المشكلات.

قصة فيلم أحمد نوتردام

وتدور أحداث فيلم أحمد نوتردام حول صحفي حوادث يجسد دوره الفنان رامز جلال يبحث عن انتشار مجموعة من حوادث القتل الواسعة لعدد مبير من السيدات ومحاولة رجال الأجهزة الأمنية البحث عن السفاح الخفي الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.

وخلال أحداث الفيلم تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية أحدب نوتردام بطل القصة الرومانسية الفرنسية الشهيرة التي ألفها الكاتب فيكتور هوجو.

تدفع المعلومة رامز إلى محاولة جذب انتباه السفاح إليه وخلال ذلك يتعرف على طبيبة تؤدي دورها الفنانة غادة عادل ويطلق على نفسه اسم أحمد نتوردام.

يبدأ السفاح في البحص عن أحمد نوتردام خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة "أحدب نوتردام"، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفى على سبب قتل السفاح للسيدات فى منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة فى حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث.