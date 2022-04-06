/690550/رئيس-مدينة-أشمون-تسليم-أول-مشروعين-لحياة-كريمة-بقرى-المركز

أعلن سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون الإنتهاء من تسليم أول مشروعين لحياة كريمة بقطاع التضامن الإجتماعي بقري أشمون، حيث تم الإنتهاء من رفع كفاءة وتطوير مبني الشئون الإجتماعية بقرية جريس، وكذا الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مبني الوحدة الإجتماعية بقرية شنشور بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أشمون.

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وجاء ذلك بحضور وليد الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس، وموسى محمود موسى رئيس الوحدة المحلية بشنشور، وسلوى عبد ربه، مدير إدارة التضامن الإجتماعي بأشمون، وأعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة للمبادرة.

تم الإنتهاء من تسليم المشروعين في الموعد المحدد

وأكد سرور إنة تم الإنتهاء من تسليم المشروعين في الموعد المحدد لهم وذلك لخدمة أهالي الوحدة المحلية بجريس وشنشور، مشيراً إلى أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير الوحدات الإجتماعية، بإعتبارها أحد المراكز التي تقدم كافة الخدمات التي تحتاجها الأسرة المصرية.

الاهتمام بكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة علة رأس خطط المحافظة

وأضاف سرور، أن هذا يعد من العمليات التي تقوم بها المحافظة لتسهيل التعاملات وتيسير الأمور علي جمهور المتعاملين مع تلك الوحدات والتي تخدم عدداً كبيراً من المواطنين، وعلي رأسهم كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، فضلاً عن وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

واستطرد رئيس مركز ومدينة أشمون، إن علي إستمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة والتدعيم الكامل لها للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون

واستكمل سرور إن ذلك كله تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون للنهوض والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وكان محافظ المنوفية قد التقى بمواطن من ناحية جريس يعاني من إعاقة حركية منذ ولادته ويعول ابن من ذوي الهمم نتيجة مرض وراثي ويلتمس ترخيص كشك له يساعده علي تحمل الأعباء المعيشية، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بدراسة الحالة وعرض بمقترح نظراً لظروفه الصحية.

كما إستمع المحافظ لحالة مواطن يشغل وظيفة عامل خدمات بمدرسة ساحل الجوابر الإبتدائية بمركز الشهداء ويعول طفل يعاني من إعاقة ذهنية وسمعية ويتضرر من صدور قرار تعسفي له ونقله إلي مدرسة أخري بكفر السوالمية، وعلي الفور وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بإستمرار عمله بالمدرسة نظراً لظروف إبنه المعاق وإجراء الفحوصات اللازمة وتوفير سماعة طبية .