«الأرصاد» تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

موجة شديدة الحرارة شهدتها كل الأنحاء على خلال الأيام القليلة الماضية، ومع بداية شهر رمضان الكريم، جعلت الكثير من المواطنين يتساءلون عن تأثر البلاد بتلك الموجة شيدة الحرارة، فضلا عن بحثهم عن موعد نهاية تلك الموجة، وهل ستعود الأجواء إلى البرودة مرة أخرى أم لا، وهل يخففون الملابس خلال الأيام المقبلة وارتداء الملابس الشتوية، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تصدر بيانا لتجيب به عن كل التساؤلات الخاصة بالمواطنين حيال حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن تستمر هذه الموجة شديدة الحرارة حتى غدا الخميس الموافق 7 أبريل الجاري، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من يوم الجمعة، بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 درجات، كما أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، ثم تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا يوم بعد يوم، ولكن درجة الحرارة لن تصل إلى برودة الشتاء، ولكنها ستكون أجواء ربيعية خلال ساعات النهار، تميل للبرودة في ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

وبالنسبة لتخفيف الملابس الشتوية تلك، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يمكن تخفيف الملابس خلال ساعات النهار، ولكن يجب الحفاظ على ارتداء قطعة ثقيلة ليلا وخلال الصباح الباكر خاصة الأطفال وكبار السن.

ويظل التغير السريع والمفاجئ في درجات الحرارة وتوارد الموجات الحارة والباردة من سمات فصل الربيع، ويكون هناك أتربة عالقة في الجو نهارا على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية خلال الأيام المقبلة على بعض الطرق المؤدية من وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.