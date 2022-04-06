رئيس جامعة سوهاج: مشروع بحثى لرفع كفاءة المعامل المركزية بكلية العلوم

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبدالخالق عن حصول كلية العلوم على مشروع بحثى ممول من أكاديمية البحث العلمى عن "مشروع رفع كفاءة المعامل المركزية" بقيمة قدرها 3 ملايين جنيه.





وقال رئيس الجامعة - فى تصريح له اليوم - أن مبادرة المشروعات البحثية تأتى فى إطار إهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية، تنفيذا لاستراتيجية الوزارة والتى تولى فى هدفها الاستراتيجى الأول إلى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار وبناء قاعدة علمية قوية.

وأشار إلى أن برنامج "Science UP" يهدف إلى رفع بناء قدرات كليات العلوم المصرية وبناء مدارس قوية فى الرياضيات والفيزياء "أساس علوم المستقبل والتكنولوجيات البازغة" وذلك كمرحلة أولى فى إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية.

من جانبه، أوضح عميد كلية العلوم الدكتور حازم المشنب أنه سيتم من خلال هذا المشروع شراء أجهزة هامة تخدم عدد كبير من الباحثين حيث حصلت الكلية على مشروع بقيمة 1.4 مليون جنيه، لشراء جهاز النيتروجين السائل، والذى أصبح نواة لمعمل مركزى بالكلية، ليكون منارة يقصدها الباحثين لإجراء وتطوير أبحاثهم العلمية للنهوض بالصناعة وخدمة المجتمع المحيط.

وأضاف أنه سيتم من خلال هذا المشروع شراء جهاز لتحليل حجم الحبيبات،والذى يقوم بقياس حجم الحبيبات فى مدى النانومتر وصولا لميكرومتر، وأيضا شراء جهاز التحليل الحرارى، والذى يخدم الخصائص الحرارية للمواد المختلفة أثناء تغيرها مع درجة الحرارة مع إمكانية تحليل الغازات المتصاعدة،والذى يوفر هذا القياس معلومات حول الظواهر الفيزيائية مثل انتقالات الطور، والمعلومات التركيبية، والثبات الحرارى، ومعلومات أخرى خاصة بالديناميكية الحرارية للمواد.

نوه بأنه سيتم تدريب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام الكلية المختلفة على إستخدام وتوظيف الأجهزة الواردة فى مجالات البحث العلمى فى التخصصات المختلفة وكذلك إنشاء نظام يسمح بإرسال العينات وتلقى نتائج التحليل عن البعد.