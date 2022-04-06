/690558/رامز-جلال-عن-غادة-عادل-غبية-ومن-ساعة-ما-اطلقت-محدش-عبرها

حلت اليوم الأربعاء النجمة غادة عادل ضيفة برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية Mbc مصر يوميًا عقب صلاة المغرب.

دوت الخليج يرصد حلول غادة عادل ضيفة على برنامج رامز موفي ستار.

رامز جلال يسخر من غادة عادل

وسخر رامز من غادة كعادته مع ضيوفه وسبها قائلًا: «غبية، محدش عبرها من ساعة ما طلقت بحزمة جرجيل حتى»

وتابع: «شعرها زي قصة هند رستم في ابن حميدو والجاكيت بتاعها زي بتاع المعيز»

أزمة غادة عادل الصحية

على الصعيد الآخر، تعرضت النجمة غادة عادل لأزمة صحية شديدة ومفاجئة.. ونقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة لتخضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

فيما كشف عبد الرحمن الهواري، نجل الفنانة غادة عادل تعرض والدته لأزمة صحية حيث نشر صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العالج، حتى تمر من هذه الأزمة بسلام، وتعود لجمهورها في أقرب وقت.

تزوجت غادة عادل عام 1997 من المنتج والمخرج مجدي الهواري ولها منه خمس أولاد.

مسيرة غادل عادل الفنية

بدأت غادة عادل مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد أن شاركت المطرب "هاني شاكر" في تصوير أغنية "تخسري" عام 1997حيث توالت عليها عروض الكثير من الأعمال الفنية.

غادة عادل بمسلسل منورة بأهلها

جدير بالذكر أنه عرض مؤخرًا للفنانة غادة عادل مسلسل منورة بأهلها، وكشف برومو العمل عن لغز فى تفاصيل مختبئة فى قصاقيص الصور، والمسلسل مكوّن من 10 حلقات، وتدور أحداثه عام 2008، وبجانب محمد حاتم، يشارك فى بطولة المسلسل النجوم ليلى علوى، باسم سمرة، ناهد السباعى، غادة عادل، أحمد السعدنى، عباس أبو الحسن، وهو من تأليف محمد أمين راضى وإخراج يسرى نصر الله.