تعرف على ضحية رامز جلال في خامس حلقات برنامج المقالب رامز موفي ستار

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دوت الخليج يرصد ضيفة برنامج خامس حلقات برنامج رامز موفي ستار

ويبدأ ﻣﻘﻠب رامز جلال في رمضان 2022 ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض، ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين، وليزيد رامز جلال من أجواء الأكشن في البرنامج، استعان هذا العام بالنجم البلجيكي جان كلود فان دام.

ويعرض برنامج "رامز موفي ستار" يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على قناة "MBC مصر"، وتحديدا الساعة 6:20 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

غادة عادل تتألق في مسلسل منورة بأهلها

على الصعيد الآخر، تألقت غادة عادة مؤخرًا في مسلسل «منورة بأهلها» بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم: ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، أحمد السعدني، ناهد السباعي، محمد حاتم، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، الفنان الشاب عمر زريق، تأليف محمد أمين راضي، وهو التجربة الدرمية الأولى للمخرج يسري نصرالله.