/690557/تعرف-على-ضحية-رامز-جلال-في-خامس-حلقات-برنامج-المقالب-رامز-موفي-ستار
تقع اليوم الأربعاء الموافق 6 إبريل، الفنانة غادة عادل ضحية لخامس حلقات برنامج رامز موفي ستار الذي يعرض عبر فضائية Mbc مصر عقب صلاة المغرب.
دوت الخليج يرصد ضيفة برنامج خامس حلقات برنامج رامز موفي ستار
ويبدأ ﻣﻘﻠب رامز جلال في رمضان 2022 ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض، ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.
ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءاً من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين، وليزيد رامز جلال من أجواء الأكشن في البرنامج، استعان هذا العام بالنجم البلجيكي جان كلود فان دام.
ويعرض برنامج "رامز موفي ستار" يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على قناة "MBC مصر"، وتحديدا الساعة 6:20 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
غادة عادل تتألق في مسلسل منورة بأهلها
على الصعيد الآخر، تألقت غادة عادة مؤخرًا في مسلسل «منورة بأهلها» بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم: ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، أحمد السعدني، ناهد السباعي، محمد حاتم، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، الفنان الشاب عمر زريق، تأليف محمد أمين راضي، وهو التجربة الدرمية الأولى للمخرج يسري نصرالله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على ضحية رامز جلال في خامس حلقات برنامج المقالب رامز موفي ستار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.