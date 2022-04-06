"مستقبل وطن" ينتشر بفعالياته الخدمية المكثفة في محافظات مصر

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نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الأربعاء.

دوت الخليج

تعقيم المساجد وتوزيع وجبات الإفطار للصائمين والمواد الغذائية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" اليوم بالمحافظات

في محافظة الإسكندرية،تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، افتتاح معارض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والخضار واللحوم والفاكهة وياميش رمضان بأسعار مخفضة، حيث وصل إلي 15 معرضاً ومنفذا بنطاق أحياء الاسكندرية بأسعار مخفضة تخفيفاً علي المواطنين في شهر رمضان، وذلك لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مناسبة والقضاء علي جشع التجار وتوفيرها بنسبة تخفيض وصلت إلي 30% علي السلع المعروضة.

وفي محافظة أسيوط، نظمت أمانة العمال بالحزب، ندوة دينية حول أثر العبادات في ترسيخ القيم والأخلاق في المجتمع، وذلك بالتعاون مع منطقة الوعظ والإعلام الديني والفتوي الأزهرية بأسيوط، وحاضر في الندوة أئمة وفقهاء في الأزهر الشريف والذين أكدوا خلال الندوة أن ما يساهم في توطيد اواصر العلاقات الاجتماعية بين الأفراد منظومة القيم والأخلاق التي أمر بها الإسلام، حيث حرص علي تعزيز كل القيم الإيجابية في نفوس المسلمين، ومن الوسائل التي استخدمها الإسلام في تعزيز هذه القيم في نفوس الناس العبادات، التي كان لها دور فعال في تنمية السلوك الإيجابي لدي المسلمين.

وفي محافظة أسوان،نفذت أمانتي دراو وادفو، فعالياتها السنوية، وهي حملة "إفطار صائم"، وذلك من خلال تجهيز عدداً كبيراً من الوجبات الساخنة الطازجة، لتوزيعها علي الصائمين في الطرق العامة والمارة والأماكن الخدمية، قبل اذان المغرب، وشارك في الفعالية عدد كبير من شباب الحزب المتطوعين في الإعداد والتجهيز وتوصيل وجبات الإفطار للصائمين، ومن المقرر أن تستمر الفعالية طوال شهر رمضان المبارك.

وفي محافظة الإسماعيلية،قامت أمانة مركز التل الكبير، بتجهيز 1000 من المساعدات الغذائية العينية التي تحتوي علي المواد الغذائية الجافة، وذلك لتوزيعها علي المواطنين في القري الأكثر احتياجاً، وفقا لكشوف المستحقين في القري والأسر الأكثر احتياجاً.

وفي محافظة البحر الأحمر،شهد منفذ "أهلا رمضان" في مدينة الغردقة، لبيع السلع الغذائية والإستهلاكية والخضار واللحوم وياميش رمضان، بأسعار مخفضة، إقبالاً كبيرا من الأهالي بالمدينة علي شراء السلع ومستلزمات شهر رمضان المبارك، ويضم المعرض جميع المواد الغذائية الزيت والسكر والسمن والخضروات وجميع انواع البقول وكل مايلزم احتياجات الأسرة من المواد الغذائية الأساسية في شهر رمضان المبارك.

وفي محافظة بورسعيد،قادت أمانة الضواحي، حملة مستمرة من التطهير والتعقيم بالمساجد في نطاق الحي، وذلك تزامناً مع بداية شهر رمضان الكريم وإقبال المصلين علي المساجد خلال الصلوات الخمس وأيضاً صلاة التراويح، كما أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، أنها مستمرة خلال شهر رمضان في تنظيم عدد من الفعاليات التي تيسير علي أهلنا وإقامة معارض السلع الغذائية المخفضة وتوزيع كراتين السلع علي الأسر الأكثر احتياجاً.

وفي محافظة الجيزة،كثف أمانة مركز الوراق، من فعالية إفطار الصائمين، وتوزيع الوجبات الساخنة علي الصائمين، حيث قدم 250 وجبة للعمال والأيتام والأسر الأكثر احتياجاً، وفي نفس السياق، أعلنت أمانة مدينة العياط، عن انطلاق الدورة الرياضية الرمضانية للكرة الخماسية، واتسمت المباراة الافتتاحية للدورة بالمنافسة القوية بين الفرق، والتي اقيمت علي ملعب نادي مركز شباب العياط، وفي الوقت نفسه، دعم عضوين أمانة الحزب بالمحافظة، بتجهيز وجبات الإفطار علي الصائمين، لتوزيعهم علي المارة وعمال اليومية والأيتام، في طريق سقارة السياحي والحرانية وعزبة جحا وطريق الصليبية خلال آذان المغرب، وفي نفس السياق، وزعت أمانة مدينة الشيخ زايد، الوجبات الإفطار علي الصائمين، في مبادرة الخير لافطار صائم، للإسهام في التخفيف عن أهالينا بالشيخ زايد وكذلك المسافرين عن طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وأما أمانة مركز ابو النمرس، وزعت شنط المواد الغذائية بشبرا منت علي الطلبة الايتام بمدراس الوحدة.

وفي محافظة الدقهلية،أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، عدداً من المعارض الغذائية بأسعار مخفضة، تخفيفاً علي المواطنين في شهر رمضان المبارك، وشهدت المقامة في مدن ومراكز المنصورة ودكرنس وطلخا، إقبالاً ملحوظاً وذلك بهدف تخفيف أعباء المواطن البسيط، وقام شباب الحزب بدور كبير في التنظيم داخل المعارض الغذائية، وتضم المعروضات جميع منتجات الأسرة مثل الارز والسكر والزيوت والمكرونة وياميش رمضان بكافة انواعه.

وفي محافظة دمياط،نظمت أمانة مركز فارسكور، احتفالية لتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث كرمت مدرسة بهجت الطرانيسي الإبتدائية المشتركة، لفوزها بالمركز الثاني علي مستوي محافظة دمياط في المسابقة.

وفي محافظة السويس،أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن فتح المرحلة الثانية والثالثة للمسابقة القرآنية، للمرحلة العمرية من 6 سنوات إلي 15 سنه، في عشرة أجزاء كاملين من سورة الناس إلي العنكبوت مع تفسير سورة الإنسان، علي أن يتم استلام الأوراق بمقر الحزب الرئيسي بالملاحة بداية من 6 إبريل حتي 12 إبريل تحت إشراف مديرية الأوقاف بالسويس.

وفي محافظة المنوفية،نظمت أمانة مركز قويسنا، معرضاً لبيع المفروشات وجهاز العروسين بأسعار مخفضة، وذلك ضمن مبادرة ضد الغلاء التي يتبناها الحزب تخفيفاً عن كاهل أهالينا.

وفي محافظة الوادي الجديد،قامت أمانة مركز الداخلة، بتوزيع وجبات الإفطار علي الصائمين، وإقامة مائدة إفطار داخل المركز، حيث جري تدشين مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الافطار بمقر أمانة الحزب بمدينة موط، وتوزيعها علي الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجاً، مع مضاعفة اعداد الوجبات خلال الفترة الحالية وإقامة مائدة افطار للصائمين من ابناء المركز وقراه.

وفي محافظة الفيوم،واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع كرتونة المساعدات الغذائية التي تحتوي علي السلع الجافة، وذلك علي المستحقين من اهالينا في بندر ثاني الفيوم، وتم التوزيع في مركز سنورس بقري ابهيت والزاوية الخضراء بالوحدة المحلية بترسا وفقاً لكشوف المستحقين التي تم اعددها مسبقاً لضمان الوصول إلي الاسر الاكثر احتياجاً.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.