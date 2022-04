/690547/تفاصيل-الحكم-في-قضية-سامي-شكري-ضد-إد-شيران

وأصدرت محكمة العدل الملكية اليوم في لندن، أن المغني إد شيران لم يسرق لحن أغنية Shape of you من أغنية عام 2015 باسم oh why غناء تشوكري الذي يؤدي تحت اسم Sami switch، حسبما ذكر موقع بي بي سي.

وكان سامي شكري وروس اودونيهو قد أقاما دعوى فضائية ضد ايد شيران ومؤلفي أغنية Shape of you وادعوا أنهم تم سرقة أغنيتهما oh why.

الحكم لصالح إد شيران

وقال وكيل المدعيين المحامي اندرو ساتكليف إن التشابه بين الفقرات مذهل فهي متطابقة تقريبًا، لكنه في الوقت نفسه أضاف أن شيران شخص موهوب وعبقري بشكل كبير.

وبعدما تم إصدار الحكم، قال شيران: إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها شائعة للغاية ونشر فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الانستجرام يؤكد فيه أنه لم يسرق الأغنية.

نجاحات أغنية Shape of you

ومن الجدير بالذكر، أن حققت اغنية Shape of you للنجم العالمي إد شيران نجاح بالغ ووصلت للعالمية، إذ بلغ عدد المستمعين لها علي سبوتيفاي 3 مليار مستمع، بينما علي موقع الفيديوهات يوتيوب حققت حوالي 7 مليار مشاهدة.

وقد فاز المغني العالمي إيد شيران بجائزة افضل فنان وافضل اغنية عن اغنية Bad habits، كما حصلت الاغنية على جائزة “جرامي” لأفضل أداء بوب منفرد في حفل جرامي عام 2018، وصنفت بيلبورد الاغنية كـ تاسع انجح اغنية على الاطلاق.

معلومات عن المغني العالمي إد شيران

يُعرف أكثر باسمه الفني إد شيران بالإنجليزيةEd Sheeran هو مغني مؤلف، وعازف قيثارة، ومنتج أغاني، وممثل إنجليزي، ولد إد شيران في 17 فبراير 1991 في هاليفاكس، غرب يوركشير، إنجلترا، ونشأ في فراملينغهام، سوفولك، إنجلترا. التحق بأكاديمية الموسيقى المعاصرة في غلدفورد كطالب جامعي في سن 18 عام 2009، كما أنه في أوائل عام 2011 أصدر شيران بشكل مستقل الأسطوانة المطولة المشروع التعاوني رقم 5.