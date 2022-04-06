شيرين رضا: "توقفت عن التمثيل لفترة في بداياتي بسبب ابنتي نور"

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تحدثت الفنانة شيرين رضا خلال الجزء الثاني من حلقتها في برنامج حبر سري المذاعة عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية عن بدايتها الفنية.

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بدايات شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا في برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم: “عملت فيلمين وأنا صغيرة مع أحمد زكي وتوقفت عن التمثيل فترة طويلة بسبب بنتي وبعدما كبرت رجعت تاني”.

وأضافت: “الفن بيكسب دلوقتي أكتر عن زمان وأنا داخلة المجال اتبسط وقيامي بعمل بطولته بمفردي مسئولية وأهم أدواري كانت صغيرة أوي”، وتابعت حول مشهدها الجريء في فيلم “قمر 14”: “توقعت الهجوم علي بسبب هذا المشهد لكنه لم يحدث”.

شيرين رضا حبر سري الجزء الثاني

يشار أن الفنانة شيرين رضا هي الضيفة الثالثة ببرنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويعرض يوميا في رمضان في تمام الساعة 6:20 مساءً عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

وتحدثت في الجزء الأول من البرنامج الذي عرض أمس الثلاثاء عن ثلاثة نجوم وهم محمد ممدوح، وأحمد مالك، ومحمد فراج، قائلة: “التلاتة صحابي وانا بحبهم، واختار تايسون عشان بحبه أوي”، وعندما سألتها الإعلامية الجدل الذي يواجهه محمد ممدوح بسبب مخارج ألفاظه، وردت قالت: “الناس مش هتبطل تنتقد”.

وأضافت شيرين رضا: “وكانت لما بيجي مشهد مالك وتايسون نقول الفقرة الهندي ابتدت ومكناش بنفهمهم، تايسون بيتحر اوي عشان ضخم ف مخارج الفاظه مش بتطلع صح وكله بسبب ظروف العمل اللي مينفعش نشغل فيها تكيفات عشان الصوت”.

أما عن أحمد مالك قالت: “بيشتغل على نفسه، لما بيخلص شغله بيروح يتعلم الرقص والغنا بيعمل ماسترز ومره واحده هنلاقيه جايب كل الحاجات وجايلنا”، وتابعت كلامها عن محمد فراج وقالت: “فراج هايل بحبه جدًا وحاسه انه مظلوم في نجوم جيله وبطولته اتأخرت بس جايه”.

تصريحات شيرين رضا

وأثارت شيرين رضا الجدل بسبب حديثها عن المطربة الإماراتية أحلام، قائلة: “أحلام معنديش حاجة اقولهالها انا معرفهاش ومعرفش صوتها ولا سمعته… ويسرا حبيبة قلبي واحنا صحاب وهي ست طيبة وجدعة وبتحب شغلها وعندها طاقة واحنا ولا حاجة جنبها”.

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وعن تامر حبيب قالت في تصريحاتها التلفزيونية: “حبيبي ومن اطيب الناس على سجيته وبيعمل اللي هو عايزه زيي عشان برج السرطان، ومقصر في حق نفسه وعايز ينبسط، هو موهوب وهيشتغل اقوله وحشتني ويلا ارجع بقى عشان عندك شغل”.