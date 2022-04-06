/690553/شيرين-رضا-مش-محتاجة-راجل-في-حياتي-ولا-أمانع-تقديم-المشاهد-الجريئة

تواصل الفنانة شيرين رضا في إثارة الجدل بتصريحاتها الجريئة التي يعتاد عليها الجمهور وذلك خلال لقائها ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم.

دوت الخليج يرصد تصريحات شيرين رضا مع الإعلامية أسما إبراهيم

أسرار شيرين رضا

اعترفت الفنانة شيرين رضا لأول مرة أنها لم تعمل لأجل الفلوس قائلة: “عمري ما اشتغلت عشان الفلوس ومهنتنا لم تجني فلوس كافية ومبسوطة لكل أدواري وأعمالي التي قدمتها”.

وأضافت خلال لقائها التلفزيوني عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية حول خوف البعض من الاقتراب منها: “أنا مش بعض.. ومش محتاجة راجل في حياتي ومش هسمح لحد ييجي يتحكم فيا لكن ممكن أكون محتاجة صديق فقط”.

وعن الغيرة، وجهت رسالة للسيدات قائلة: “ بطلي عبط وصلحي من نفسك وكفي احتياجات زوجك”، ونافية أنها شعرت بالغيرة من قبل.

تصريحات شيرين رضا

وعن وفاة والدها قالت: “والدي توفى في الجونة وقت الكورونا وتركت والدتي هناك وبعد انتهاء الدفنة عدت للوقوف بجانب والدتي وليس للسهر”.

وفيما يخص موقفها من المشاهد الجريئة: “السيناريو مبني على أحداث وقصص بعضها لا يحتاج مشاهد جريئة والبعض الآخر يحتاج وإذا تطلب دوري تقديم مشاهد جريئة لا أمانع”.

وفي سياق متصل، كانت الفنانة شيرين رضا تحدثت عن مواصفات فتى أحلامها وقالت إنها لا تملك الوقت للحب من جديد، معلقة: “معنديش وقت للحب والمناهدة.. مواصفات رجل احلامي يكون بيضحكني وكريم محترم ومؤدب دي الحاجات الاساسية وده المفروض يبقى موجود”.

واستكملت تصريحاتها: “والزيادة اللي عليها يبقى دمه خفيف ومثقف ودكتور، وأردفت شرين قائلة: نفسي ابقى دكتورة”، وفيما يخص حقيقة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، أضافت: “انا مش هتجوز لا هو ولا غيره عشان معنديش وقت وهو كان بيهزر”.

وتصدرت الفنانة شيرين رضا التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن تحدثت عن زواجها من جديد حيث قالت: “أنا فشلت مرتين واتعلمت من صغري اني لما افشل في حاجة مكررهاش تاني ومفيش حد اتجوزه ومبتعاكسش، بس اللي عايز يتجوزني يحارب، بس لو حد قرب مني ونغمش بردو مش هتجوز”.

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جدير بالذكر أن الفنانة شيرين رضا تنافس حاليًا ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل “شغل في العالي” ويشاركها به الفنانة فيفي عبده وكان قد تغير اسم المسلسل من شغل عالي إلى اسمه الحالي ويعرض عبر شاشة قناة النهار الفضائية.

ويضم مسلسل شغل في العالي الذي يعرض طوال شهر رمضان، مجموعة من النجوم بجانب شيرين رضا وفيفي عبده، ومن ضمنهم توني ماهر، بسمة داود، بيومي فؤاد، مروان يونس، كريم سرور، وغيرهم، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج مرقس عادل.