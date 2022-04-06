شيرين رضا في «حبر سري»: «لوحبيت شخص بكسر كل القواعد عشان أتجوزه»

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تعرض شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية اليوم الأربعاء الجزء الثاني من حلقة الفنانة شيرين رضا ببرنامج حبر سري في رمضان.

دوت الخليج يرصد تصريحات شيرين رضا في الجزء الثاني من حلقتها في حبر سري

تصريحات شيرين رضا

حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة برنامج حبر سري في الحلقة الخامسة من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

وقالت شيرين رضا في الجزء الثاني من الحلقة: “لو حبيت راجل هقوله علطول بحبك مش بيفرق معايا هو يقول لي الأول، ولو حبيت شخص بكسر كل القواعد عشان أتجوزه”.

شيرين رضا حبر سري

وأضافت شيرين رضا: “بضحك على احزاني وعمري ما فكرت أتحجب.. وعندي في البيت أكثر من 80 قطة وكلبين وفي بيتي الآخر 11 قطة والتابلوهات والصور أغلي شيء بشتريه”.

وكانت الفنانة شيرين رضا كشفت في الجزء الأول من الحلقة التي عرضت أمس الثلاثاء، العديد من الأسرار التي تعترف بها لأول مرة حيث دافعت عن الكاتب إبراهيم عيسى مؤلف فيلم الملحد الذي تشارك في بطولته وذلك عقب الأزمة الأخيرة التي تعرض لها.

وفيما يخص انسحاب مصطفى درويش من بطولة الفيلم بسبب تصريحات لمؤلف العمل، علقت شيرين رضا قائلة: “أنا شايفة الهجوم ده مفتعل جدًا، وفيلم الملحد مبيتكلمش على الإلحاد الناس لو تستنى شوية تعرف الفيلم فيه إيه.. ومعرفش الممثل ده مين بصراحة وماعتقدش ان دوره كان مهم في الفيلم عشان ينسحب ولا مبينسحبش، ومعتقدش انه قرا الفيلم”.

شيرين رضا ومصطفى درويش

وكشفت أيضًا رأيها في السوشيال ميديا، وقالت خلال حوارها التلفزيني: طلعت آراء كانت زمان مكبوتة وكانت المفروض تفضل ساكتة يعني مش المفروض ان نسمع اراء كل الناس عشان لو كده يبقى كل الناس تبقى رؤساء جمهورية او ناس في الحكومة وبنسمع اراء الناس المهمة بس”.

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وكانت قد أثارت شيرين رضا الجدل بسبب تصريحات سابقة حول كثرة عدد أصدقائها من الرجال، لترد على الإعلامية أسما إبراهيم قائلة: “أنا اصدقائي الرجالة كانوا معايا في الفصل من المدرسة وهي دي الشلة اللي فضلتلي اعرفهم من وانا 4 او 5 سنين”.

واستكملت كلامها: “ومعظمهم ولاد عشان اللي سافرت واللي اتجوزت واللي راحت بعيد، بس الستات فيهم نفسنة من بعض وانا مبحبهاش عشان لو هنحارب بعض ازاي هناخد خطوة لقدام؟”.