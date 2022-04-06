/690538/سمية-الخشاب-لمنتقد-صورتها-بالحجاب-لو-محموقة-البسيه-وملكيش-دعوه-بغيرك

ردت الفنانة سمية الخشاب على أحد الساخرين من صورتها بالحجاب التي وضعتها بحسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر قبل بداية شهر رمضان الكريم.

دوت الخليج يرصد لكم رد سمية الخشاب على منتقديها بسبب صورتها بالحجاب على تويتر

حجاب سمية الخشاب

وكتب أحد المتابعين تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة ويتر، منتقدًا الفنانة سمية الخشاب قائلًا: إيه ده سمية الخشاب اتحجبت؟.. هو لمؤاخذة يا فنانة الحجاب لعبة مثلا علشان تلبسيه وترضي ربك في رمضان بس وتخلعيه وتعري جسمك في باقي السنة، ليه؟ شهر واحد هو اللي حرام فيه الحرام وباقي السنة فري السنة عادي مش هنتحاسب عليها مثلا؟، أه أنا مليش فيه مش أنا اللي هتحاسب بس لازم تعرفي أن الحجاب مش لعبة.

لترد عليه الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات تويتر، قائلة: ‏لو محموقة أوي كده يا أختي البسيه وملكيش دعوى بغيرك.

أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد بسبب تويتر

جدير بالذكر أنه شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، أزمة وسخرية بين الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنا أحمد سعد بعدما قام الأخير بنشر تحدي مع الجمهور على أغنيته الشهيرة “سيرينا يادنيا”، بطريقة أضحكت عدد من رواد السوشيال ميديا على رأسهم الفنانة سمية الخشاب التي كتبت كتبت: «الحمدلله الذي نجانا»، وبعدها كتبت تدوينة ردا على سؤال «ازاي بتعملي موف اون»، فقالت: «لا الموف اون كان سهل وكل شوية اكتشف أنه ربنا أنقذني وله حكمة في كل حاجة».

أغنية سيرينا يادينا من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي نادر حمدي وحققت صدى واسع منء نشرها عبر موقع الفديوهات يوتيوب، وطرحت ضمن أحداث فيلم «من أجل زيكو»، من بطولة منة شلبي، محمود حافظ، كريم محمود عبد العزيز، محمد أسامة، محمد محمود، وهو من إخراج بيتر ميمي.

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وكانت أخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مشاركتها في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى” بجانب الفنان الكبير محمد رمضان الذي جمعهم قصة حب انتهت بالزواج خلال أحداث العمل، وأثارت مشاهد حفل زفافهما الذي أحياه المطرب احمد سعد جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية والهجوم.