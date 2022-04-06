/690515/الحكومة-تتعاقد-مع-finance-e- لتقييم-خدمات-الدعم-الفني-لمنظومة-ميكنة-مرتبات-العاملين

وافق مجلس الوزراء، البوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد محضر لجنة التعاقد المُشكلة لإتمام إجراءات تعاقد ديوان عام وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (finance-e)؛ لتقديم خدمات التشغيل والدعم الفني لمنظومة ميكنة مرتبات العاملين "Payroll Oracle" بالجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية على مستوى الدولة.

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ضريبة الدخل

وكان مجلس الوزراء قد وافق بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق.

وتأتي التعديلات في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الاقبـال على التداول.