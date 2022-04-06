دار الإفتاء:زكاة الفطر لا تجب عن الميت ولا الجنين الذي لم يولد

قالت دار الإفتاء، إن زكاة الفطر لا تجب عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب، ولا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم.

وأوضحت دار الإفتاء أن الجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيًّا، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء -كالإمام أحمد- استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان-رضي الله عنه- كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في مصر إذا كنت خارج البلاد.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر في مصر، خاصة أن الكثير يعاني من ضيق الحال بسبب الحظر.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة الفطر هذا العام قدرتها دار الإفتاء بـ15 جنيها، منوها إلى أنه يجوز الزيادة على هذا المبلغ ولا يجوز النقصان فلا يصح أن تخرج 14 جنيها.

وأضاف محمود شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن زكاة الفطر واجبة على كل فرد، ويخرجها رب الأسرة على من يعول من أفراد عائلته.

لمن تعطى زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة:60]، ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة الفطر لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.