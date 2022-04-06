بروتوكول بين صندوق مكافحة الإدمان وشرطة دبى لتعزيز الوعى المجتمعى

جدة - نرمين السيد - وقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بروتوكول تعاون مع القيادة العامة لشرطة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك إيماناً من الطرفين بأهمية تعزيز وعى الشباب حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والحد من فرص تعاطيها فى كلتا الدولتين، وترسيخ علاقات الشراكة وتبادل الخبرات فى علاج مرضى الإدمان وإعادة الدمج المجتمعى للمتعافين من تعاطى المخدرات، إلى جانب إعداد ورش تدريبية لبناء المهارات الحياتية لدى الشباب.





وقع بروتوكول التعاون كل من عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والعميد عيد محمد ثانى حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصورى، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائى فى القيادة العامة لشرطة دبى.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى بيان اليوم الأربعاء، إن بروتوكول التعاون يتضمن تنفيذ الحملات الوقائية والتوعوية ضد مخاطر تعاطى المخدرات وإعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة التوعوية للأطفال والشباب وكافة شرائح المجتمع الأخرى على مستوى الدولتين، حيث ستتسم الأنشطة والبرامج التوعوية بالابتكار والريادة وتستند فى تصميمها إلى الخبرات والمعايير الدولية بهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه سيتم إعداد وتطوير الأدلة التدريبية التى تراعى الخصوصية الثقافية لكلتا الدولتين والمعنية ببناء المهارات الحياتية التى تمكن الأفراد من مقاومة الوقوع فى براثن الإدمان، إضافة إلى تعزيز المهارات الوالدية التى تمكن الأسرة من حماية أبنائها من هذه المشكلة، وذلك بالاستناد على الخبرات والمعايير الدولية فى هذا الشأن.

من جانبه، قال اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصورى، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائى فى القيادة العامة لشرطة دبى: إن تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى جمهورية مصر العربية، فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين من الإدمان ودورها فى الارتقاء بجودة الحياة لديهم، ملهمة ورائدة ومتميزة على الصعيدين العربى والعالمى، وذلك نظراً لما يتم تقديمه من خدمات ما بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين وعودتهم كأفراد نافعين فى المجتمع.

وقال العميد عيد محمد ثانى حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى شرطة دبى، إن التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى جمهورية مصر العربية، سيسهم بالارتقاء فى مجال تدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية العاملة والتطوعية فى مجال الوقاية والتوعية والعلاج فى كلا البلدين عبر تبادل الخبرات والممارسات النموذجية لدى كل طرف، والتنسيق المشترك مع الجهات الدولية المعنية بذات الشأن.

وأضاف أن التعاون سيسهم أيضا فى تطوير الاستراتيجيات المعنية بالمخدرات وتبادل الخبرات الفنية فى مجال تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم من أجل حياة صحية وزيادة الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها للحد من فرص تعاطيها بين الأطفال والمراهقين والشباب، كذلك عقد وتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل حول المستجدات والابتكارات فى مجال الوقاية من المخدرات وتقييم الجهود المنفذة فى هذا الصدد.

وأوضح العقيد عبدالله الخياط، مدير مركز حماية الدولى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى شرطة دبى، أن البرتوكول يشتمل على 14 مجالا للتعاون، لافتاً إلى أن من أبرز هذه المجالات هى التعاون فى توفير الموارد المالية والبشرية لدعم تطبيق البرامج والمشاريع والأنشطة المشتركة عبر حكومتى البلدين، والتى سيتم الترويج لها على المستويين الوطنى والإقليمى.

وقال الخياط: "سنحرص مع فريق عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى جمهورية مصر العربية، على تبادل الخبرات فى مجال الرصد والتقييم لتناول المواد الإعلامية والفنية لمشكلة تعاطى المخدرات عبر الاسترشاد بتجربة المرصد الإعلامى للصندوق والخبرات الدولية المقدرة فى هذا المجال".

وأضاف أنه سيتم كذلك العمل العمل على تطوير وإنتاج وتنفيذ الحملات الوقائية والتوعوية ضد مخاطر المخدرات، وتسويقها عبر المواقع وقنوات التواصل الاجتماعى والقنوات الإعلامية المتاحة لدى كلا الطرفين، وتطبيق السبل الممكنة لمكافحة ظاهرة الترويج الغير مباشر للمخدرات ومنتجات التبغ والكحوليات عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمشاركة فى إجراء الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة التى ترصد الظاهرة وأسبابها وعوامل تطورها وتقييم مدى فعالية التدخلات المنفذة بصددها وتبادل الخبرات العلمية فى هذا الشأن.