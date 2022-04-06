البحيرة و«الاتصالات» تسلمان شهادات التحول الرقمى لموظفى مجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بتسليم شهادات برنامج التحول الرقمى المنفذ لموظفى مجلس الدولة بدمنهور، وذلك ضمن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.





وأشار محافظ البحيرة إلى أنه قد تم وضع خطة لتنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية لجميع العاملين بالقطاع الحكومى بنطاق المحافظة لتهيئتهم للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإدارى لمواكبة التطور التكنولوجى ومشروعات التحول الرقمى بالدولة.

وأشاد محافظ البحيرة بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى قيام الوزارة بتوفير البرامج والإمكانيات التدريبية من المدربين والمادة التدريبية والشهادات المعتمدة بالمجان، بالتنسيق مع المحافظة، لرفع كفاءة موظفى الديوان العام والوحدات المحلية للتعامل مع أجهزة الحاسب الآلى وأنظمة التشغيل المختلفة، بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمى.

وأكد محافظ البحيرة على أهمية تلك البرامج فى تنمية القدرات الرقمية للعاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية لتواكب التطورات الرقمية، بما يساهم فى تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بالقضاء المصرى ومجلس الدولة باعتباره من المؤسسات العريقة بالدولة المصرية، والدور الكبير الذى يقوم به المجلس لخدمة المواطنين، وقدم التهنئة لجميع العاملين بمناسبة تكريم 20 موظف لاجتيازهم برنامج التحول الرقمى. كما رحب بنائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى والوفد المرافق لها، مشيداً بالجهود الكبيرة المقدمة من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين تنفيذاً لمستهدفات مصر الرقمية فى ظل الجمهورية الجديدة.

وفى كلمتها نقلت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى تحيات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، معبرة عن سعادتها للتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة خاصة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى والتحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية.

وأكدت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى على أهمية التحول الرقمى فى تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية للوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يقدم خدمات متميزة للمواطنين ويحافظ على موارد الدولة وحسن استخدامها، منوهة إلى أهمية الرقمنة فى تحقيق العدالة الناجزة.

وأضافت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أن التحول الرقمى وسيلة وليس غاية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز أداء المؤسسات، منبهة إلى أهمية التعامل الواعى والآمن مع التكنولوجيا لمواجهة التهديدات التى افرزتها.

وأشارت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى إلى أن مجلس الدولة هو واحد من أهم المؤسسات الوطنية ذات الدور المحورى فى إطار الجمهورية الجديدة، معبرة عن سعادتها بهذه الزيارة وبالمستوى والأداء المتميز للمجلس بمحافظة البحيرة.

وجاء ذلك بحضور المستشار مصطفى أحمد عبد الفتاح رئيس فرع مجلس الدولة بالبحيرة، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، وعدد من قيادات التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.