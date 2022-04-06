سفارة مصر فى الهند تنظم ندوة لتبادل الرؤى بين البلدين فى التنمية الحضرية

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة مصر فى نيودلهى ندوة إلكترونية لتبادل أفضل الممارسات بين مصر والهند فى مجال التنمية الحضرية والقضاء على المناطق العشوائية والمساكن والأسواق غير المخططة وغير الآمنة، وذلك بالتعاون مع "صندوق التنمية الحضرية" المصرى و"المؤسسة الوطنية لتحويل الهند" (NITI Aayog).





وألقى السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، كلمة استعرض خلالها التجربة المصرية الفريدة فى مجال تطوير كافة المناطق العشوائية والمساكن والأسواق غير الآمنة وغير المخططة بشكل شامل فى العديد من المحافظات، وهو الأمر الذى لاقى إشادة من المنظمات الدولية المعنية. كما أكد استعداد مصر للتعاون مع الهند فى هذا المجال من خلال تبادل الزيارات والاتصالات بين الجانبين لتبادل الخبرات والدروس المستفادة.

من جانبه، ألقى الرئيس التنفيذى للمؤسسة الوطنية لتحويل الهند Amitabh Kant، كلمة أعرب فيها عن تقديره للتجربة المصرية الفريدة، مؤكدا اهتمام الجانب الهندى بالتعاون مع مصر فى مجال التنمية الحضرية التى تعتبر محركا أساسيا للنمو الاقتصادى، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع مخططة ومستدامة للتنمية المجتمعية الشاملة بما يضمن حياة أفضل للمواطنين، لا سيما الفئات الضعيفة من السكان.

وفى هذا الصدد، استعرض كل من المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، والدكتورة مروة أحمد، مديرة قسم التمويل المحلى والدولى بصندوق التنمية الحضرية، تاريخ وعمل الصندوق وأبرز الجهود والإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية لتطوير كافة المناطق العشوائية والقضاء على المناطق غير المخططة وغير الآمنة فى مصر، خاصة من خلال مشروع الأسمرات ومشروع تطوير تل العقارب بمحافظة القاهرة.

وقدم المسئولون الهنود عرضين حول أبرز المشروعات التى تم تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية فى ولايتى كجرات وأوديشا الهنديتين. وفى ختام الندوة، أشاد الجانبان المصرى والهندى بالدروس المستفادة من تجارب التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية والقضاء على المساكن والأسواق غير الآمنة وغير المخططة بالبلدين، مؤكدين اعتزامهما تعزيز الاتصالات خلال الفترة المقبلة لتبادل أفضل الممارسات بين مصر والهند فى هذا المجال.