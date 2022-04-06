توجيهات عاجلة من التعليم للمديريات حول الامتحانات والمناهج فى رمضان

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان صحفى، اليوم الأربعاء، يأتى هذا حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية) من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادى، نص الكتاب الدورى على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2021 والتى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى فى المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التى تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.

وبالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، أكد الكتاب الدورى استمرار المناهج الدراسية طبقا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة، والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.