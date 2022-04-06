حياة كريمة.. توزيع 22 ألف كرتونة رمضان للأسر الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - تابع جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، توزيع 22 ألف كرتونة مواد غذائية، فى شهر رمضان المبارك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومدن المحافظة والتى لم توزع عليهم أى مساعدات من الجمعيات الأهلية.





وأوضح المحافظ، فى تصريح اليوم الأربعاء، أنه تم توزيع 22 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على الأسر الأولى بالرعاية فى قرى ومدن ومراكز المحافظة، بشهر رمضان المبارك حيث انطلقت المبادرة تحت شعار "حياة كريمة ايد بتبنى وإيد بتساعد"، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتم التوزيع بالتعاون بين مؤسسة "حياة كريمة" ومديرية التضامن الاجتماعى بإشراف إسلام جبر منسق عام حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، ومنسقى حياة كريمة "هيام الطباخ، واسلام طه، وماهيتاب مجدى، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، عقب تنقيح كشوف الأسر، ورصد الأسر الأكثر احتياجا، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن المصرى وتوفير احتياجاته، وخفض الأسعار، ولا يكون الاهتمام قاصراً على إقامة مشروعات خدمية.

وأوضح المحافظ أن كرتونة المواد الغذائية تتكون من مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول وبلح وياميش رمضان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، ومنظمات المجتمع المدنى، لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة.

وأكد "نورالدين" أن الدولة المصرية تسعى دائماً إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصةً فى ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وتلعب مبادرة حياة كريمة دورا مهما فى تحسين حياة أكثر من 60 مليون مصرى، وستعمل المبادرة على تقديم خدمات بنية تحتية ومادية وثقافية واجتماعية لقطاع كبير من المواطنين خاصة مواطنى القرى والأقاليم.

من جانبه، قال عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ إن الكراتين هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال رمضان، مشيراً إلى أن المحافظة تابعت توزيع الكراتين بجميع مراكز المحافظة، وذلك عن طريق مؤسسة "حياة كريمة"، والمتطوعين.