نائب محافظ الوادى الجديد تطمئن على انتظام سير الامتحانات بالمدارس

جدة - نرمين السيد - تفقد حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عددًا من مدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وذلك برفقة الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ووصفى عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية.





وتفقدت نائب المحافظ مدرسة السبط المشتركة، وحرصت خلال جولتها على تفقد معمل العلوم وحجرة مناهل المعرفة وعدد من الفصول الدراسية، والتقت الطلاب للاطمئنان على الامتحانات، وشاركتهم جزءًا من الحصص الدراسية، مُشيدةً بمستواهم المتميز فى التحصيل العلمى. وشهدت نائب المحافظ توزيع شنط رمضان على أسر طلاب مدرسة التربية الفكرية، والتى أُعدّت بالجهود الذاتية للقائمين على المدرسة، وقدّمت التهنئة للطلاب وأولياء الأمور بقدوم شهر رمضان الكريم، مُوجهةً بعمل رحلات تبادلية بين مراكز المحافظة لتعريف الطلاب بالمعالم السياحية المختلفة.

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