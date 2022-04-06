/690541/استاذ-ريادة-أعمال-السوق-المصرى-أصبح-سوق-واعد-للشركات-الناشئة-التكنولوجية

قال الدكتور نزار سامى، استثارى ريادة الأعمال والأبتكار، أن بروتكول التعاون الذى تم توقعيه اليوم لدعم الشركات الناشئة فى مصر هو اتفاقية لها دور محورى للغاية، مؤكدا على أن تلك الخطوة سوف يكون لها تأثير كبير فى دورة حياة الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا.

دوت الخليج

جهود الدولة المصرية لدعم الشركات الناشئة فى مصر وجذب الاستثمارات إليها

وأكد الدكتور نزار سامى، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج موجز الأخبار المذاع على قناة أكسترا نيوز، على ان الأنظار فى جميع دول العالم بدأت تتجه نحو الشركات المصرية، وذلك لأن السوق المصرى أصبح سوق واعدا، مضيفا أن أى منظومة تريد أن تصبح جاذبة يجب عليها أن تقوم على قواعد تشريعية وعلى الجانب الاستثمارى و الاقتصادى ، بالأضافة إلى الجانب التكنولوجى والنفاذ الى الأسواق .

وأضاف نزار سامى أن بروتكول التعاون الذى تم توقعيه اليوم بحضور دولة رئيس الوزراء لدعم الشركات الناشئة فى مصرهو خطوة هامة فى تفعيل وتسريع وطيرة جذب أعين المستثمارين إلى المنظومة الاجراءاية التى تدعم هذه البنية فى الدولة المصرية، موضحا أن التكنولوجيا هى التطبيق للأدوات والأنظمة من أجل الوصول الى أهداف محددة.

وتابع نزار سامى أن الثورة الصناعية الرابعة تقوم فى الفترة الحالية على الدمج بين وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العمليات الصناعية المختلفة، مشيدا بجهود وزارة الصناعة وإطلاق مجموعة من الأنشطة فى هذا المجال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالأضافة الى أهمية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللائحة التنفدذية التابعة له ودعمه للصناعة ودمج وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المجالات المختلفة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع برتكول تعاون لدعم الشركات الناشئة فى مصر

جدير بالذكر أن رئيس الوزار مصطفى مدبولى كان قد شهد اليوم الأربعاء مسراسم توقيع برتوكول تعاون وتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، من أجل دعم ومساندة الشركات الناشئة في مصروتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتمويلات الى الشركات الناشئة المصرية. وحضر مراسم التوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.