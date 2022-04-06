/690536/غادة-علينائبة-التنسيقيةتشارك-فى-توزيع-فطار-وصل-الخير-من-حياة-كريمة-إلى-الواحات-البحرية

شاركت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع شباب البرنامج الرئاسي منسقي مبادرة حياة كريمة بالجيزة والواحات البحرية، على مدار يومين في توصيل هدايا الدولة المصرية، والرئيس السيسي للأهالي فى جميع قرى الواحات البحرية .

دوت الخليج

غادة علي«نائبة التنسيقية»..تشارك فى توزيع فطار وصل الخير من «حياة كريمة» إلى الواحات البحرية

وقالت عضو مجلس النواب، أن الواحات البحرية أصبحت لها نصيب من كافة المبادرات الرئاسية، مضيفة” شوفت بعيني فرحة الناس الطيبة واحساسهم بإن بلدهم واقفة جنبهم وحاسة بيهم وسط أزمة الاسعار العالمية، وسمعت دعوات الناس لبلدهم بالاستقرار والأمان، شوفت ثقتهم اللي اتولدت من جديد بإنهم في الواحات البحرية والمناطق الحدودية مش بعيد عن المسئولين ودعم الدولة، فخرهم بإن الرئيس قام بتمكين شباب اصبحوا بيتحركوا في وسطهم وكتير شباب منهم طلب يتطوعوا معانا”.

وأعرب أحمد شعيب، منسق عام حياة كريمة بالجيزة، والدكتور أحمد السهلي، منسق حياة كريمة بمركز الواحات البحرية، والدكتور ايمن مرجان، منسق حياة كريمة عن سعادتهم لوجودهم في الواحات البحرية وتكليفهم بتوصيل هدايا الرئيس للأهالي، والتي تعتبر من خير البلد وأشاروا إلى إنها لن تكون الأخيرة حيث تنشأ المؤسسة قاعدة بيانات وتحدثها دوريا للجميع حتى يتسنى لها توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية بشكل دوري مساندة من الدولة لهم .

وتوجهت غادة على نائبة التنسيقية بكلمة لأهالي الواحات، مشيرة إلى الاقتداء بمقولة الرئيس السيسي،” بأن هذه الهدايا ما هي إلا خيرا بلدكم لكم، لافتة إلى أن نواب للتنسيقية ومنسقي لحياة كريمة مكلفين بتوصيل دعم الدولة لمستحقيها ، دائماً في كتف بعض والدولة المصرية هي السند للاسر الاولى بالرعاية حتى نعبر معاً كافة التحديات العالمية في ارتفاع الاسعار.