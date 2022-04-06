جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2022.. تفاصيل

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يبحث العديد من المعلمين عن مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2022 ، وذلك بعدما أعلنت وزارة المالية عن عن استعدادها لصرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة علي مدار يومين من الشهر الجاري.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2022

مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل.. وفي هذا السياق قامت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط بتحديد مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتاتي هذه المرتبات بنكهةة خاصة ومختلفة عن السابقة نظرا لان صرفها سوف يكون مع صرف الزيادات الجديدة سواء الخاصة بالعلاوة الدورية أو الخاصة.

مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2022

وزارة المالية ايضا مع صرف مرتبات شهر أبريل 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وايضا صرف الزيادات الجديدة سواء الخاصة بالعلاوة الدورية أو الخاصةن سوف تقوم بزيادة الحافز الشهري الإضافي لموظفي الحكومة ، وتاتي هذه الامور طبيقا لحزمة القرارت التي اتخذتها الدولة المصرية الاسام القليلة الماضية، من اجل دعم المواطنين لمواجهة الظروف المحيطة والطارئة .

وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط تقرر صرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة لشهر ابريل

وقامت وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، بتوزيع جهات الصرف عل يومين ، كما اتاحت الوزارة ايضا يومين تاليين يمكن خلالهما الصرف لأي جهة لم تصرف مرتبات موظفيها خلال اليومين التي تم تحديدهم في الاول.

طارق بسيوني: صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين تقرر بدءه في في 33 وزارة وهيئة

وفي هذا السياق قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ان صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين تقرر بدءه في في 33 وزارة وهيئة، محددا موعد ذلك ليكون الأربعاء الموافق 20 أبريل.

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واضاف قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، خلال بيان ساببق للوزارة انه تقرر بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الخميس الموافق 21 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 أبريل.