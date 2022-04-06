بمشاركة 10 علماء.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية فى 4 محافظات الجمعه القادمة

تطلق وزارة الأوقاف قوافل دعويه في اول جمعه بشهر رمضان المعظم 4 محافظات هي (القاهرة- شمال سيناء- أسوان- البحيرة)، يوم الجمعة المقبل، الموافق 7 رمضان 1443هـ.

وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام".

وجاءت قائمة أعضاء القوافل على النحو التالي:

1. مديرية أوقاف القاهرة (مدينة الأمل) الهجانة سابقًا

1. الشيخ/ علي إسماعيل علي أحمد عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة الدربي- مدينة الأمل طريق السويس

2. الشيخ/ أحمد أسامة علي ميهوب مجمع البحوث الإسلامية البشير النذير- بجوار شركة الكهرباء

3. الشيخ/ أحمد يونس أحمد عبد الغني إمام وخطيب العرايشة- أسفل كوبري الجيش

4. الشيخ/ حسام علي سيد أحمد مجمع البحوث الإسلامية العنود- شارع الورشة

5. الشيخ/ محمد مصطفى عبد الفضيل إمام وخطيب الحرمين- شارع الورشة

6. الشيخ/ عبد العظيم جابر وحيد عبد العظيم مجمع البحوث الإسلامية أحباء الشعراوي- بجوار المركز الطبي بالتبة

7. الشيخ/ محمد عبدالمجيد عبدالرحمن إمام وخطيب لواء الإسلام- ش لواء الإسلام

8. الشيخ/ علي محمود عبد النبي حسين مجمع البحوث الإسلامية ضياء الحق - آخر ش مصطفى النحاس

9. الشيخ/ حسن محمد عبد المعبود محمود إمام وخطيب الشهيد حمزة- ش جمال حمدان

10. الشيخ/ أحمد السيد أبو العزم محمد مجمع البحوث الإسلامية أحباب الرسول- ش جمال حمدان

2. مديرية أوقاف شمال سيناء ( العريش)

1. الشيخ/عصام محمد الهادي عبد المقصود إمام وخطيب أبو فراس

2. الشيخ/ عبد الناصر مصبح إبراهيم بمجمع البحوث الإسلامية آل ياسر

3. الشيخ/السيد عبد الصمد علي إبراهيم إمام وخطيب النصر

4. الشيخ/ خالد عبد العزيز سليمان بمجمع البحوث الإسلامية المجمع الإسلامي بالمساعيد

5. الشيخ/إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامة إمام وخطيب عمرو بن العاص

6. الشيخ/ محمود فاضل عبد الفضيل بمجمع البحوث الإسلامية الرفاعى

7. الشيخ/ علاء عبد النبي عبدالفتاح زين إمام وخطيب أم القرى

8. الشيخ/ رمضان جودة معوض طلبة بمجمع البحوث الإسلامية الفتاح

9. الشيخ/ الصباحي محمد الصباحي محمد شمال سيناء القرماني

10. الشيخ/ علي السيد عبد الجليل سلامة مجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق بالفواخرية

3. مديرية أوقاف أسوان(أسوان)

1. الشيخ/ الشاذلي طلحة محمد أحمد إمام وخطيب المسجد الجامع- الجزيرة بكورنيش النيل

2. الشيخ/مصطفى أحمد الدسوقي حربي بمجمع البحوث الإسلامية النصر -كورنيش النيل

3. الشيخ/ محمد جاد محمد مغربي إمام وخطيب زبيدة- سوق الحارث

4. الشيخ/ حسين حسن بكري خليل بمجمع البحوث الإسلامية الحاج حسن -ناحية الشارع الجديد

5. الشيخ/ محمد أحمد محمود أحمد إمام وخطيب المطار- شارع المطار

6. الشيخ/ محمود محمد علي مصطفى بمجمع البحوث الإسلامية بدر الطابية- منطقة الطابية

7. الشيخ/ مصطفى شاذلي إبراهيم مهنا إمام وخطيب منصور حمادة- شارع عباس فريد

8. الشيخ/عبد الله محمد أحمد عبد المولى بمجمع البحوث الإسلامية السلام- بركة الدماس

9. الشيخ/ شاذلي مصطفى أحمد الطاهر إمام وخطيب الفاروق عمر الكرور- بجوار التأمين الصحي

10. الشيخ/مصطفى علي مصطفى علي بمجمع البحوث الإسلامية الرضوان طريق الخزان – حي الرضوان

4. مديرية أوقاف البحيرة(دمنهور)

1. الشيخ/ الشحات محمود علي البحيري إمام وخطيب الهداية- دمنهور

2. الشيخ/ عماد أحمد محمود حسن بمجمع البحوث الإسلامية الشيخة مريم

3. الشيخ/ محمد ماهر منسي علي القرم إمام وخطيب عمر بن الخطاب - دمنهور

4. الشيخ/ سمير حامد إسماعيل الرجيلي بمجمع البحوث الإسلامية الوكيل

5. الشيخ/ بسيوني فوزي قطب القطري إمام وخطيب الروضة

6. الشيخ/ هيثم رجب محجوب القرشاوي بمجمع البحوث الإسلامية سيدي عمر الافلاقي

7. الشيخ/ عبد الحليم فرج عبد الحليم محمد إمام وخطيب الجامعة الإسلامية

8. الشيخ/ عبده سليمان عبد الونيس الرويهبي بمجمع البحوث الإسلامية سيدي عطية أبو الريش

9. الشيخ/ محمد محمد علي العطار إمام وخطيب السد العالي

10. الشيخ/ رجب محمد عبد العزيز محمد بمجمع البحوث الإسلامية سيدي محمد الأفلاقي