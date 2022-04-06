بحكم نهائي.. براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب وقذف محمود الخطيب

أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة المستشار ادهم فهيم وعضوية المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، من قذف وسب وازعاج ونشر أخبار كاذبة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وآخرون وهم العامري فاروق وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا ومحمد سعد الدين مرجان مدير النادي الاهلي السابق.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصاديه كانت قد أصدرت فى 21 ديسمبر الماضى برئاسة المستشار أحمد عبد القهار زهوي وعضوية المستشارين محمد يوسف وخالد أبو زينه حكما سابقا ببراءة المستشار مرتضي منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقي الاسماء السابقة.

وقال المستشار مرتضى منصور عبر صفحته على فيس بوك "وكان محمد عثمان محامي النادي الاهلي ومحمود الخطيب وباقي المبلغين تقدم ببلاغ الي معالي المستشار حماده الصاوي النائب العام في 10 ١٠سبتمبر 2019 اي منذ ثلاث سنوات تقريبا ادعي فيه أن المستشار مرتضى منصور قذف وسب المجني عليهم ونشر اخبار كاذبة عنهم حيث اتهمهم بأنهم تلقوا من السيد المستشار تركي آل الشيخ عدد كبير من الساعات الثمينة والقيمة والتي تقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين جنيها واحتفظوا بها لهم ولاسرهم كما تلقي الكابتن محمود الخطيب مبلغ ٢٦٣ مليون جنيها من المستشار تركي آل الشيخ بغرض صرفهم علي أمور تخص النادي ولكنه أخذهم لنفسه مما دفع المستشار تركي آل الشيخ بتقديم بلاغ الي نيابة الأموال العامة العليا اتهم فيه الكابتن محمود الخطيب بالاستيلاء علي هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه كما تلقي مبلغ ٦ مليون جنيه مصري قبل الانتخابات التي كان ينافسه فيها السيد محمود طاهر، ولقد انتهت المحكمة اليوم في حكمها بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه والحكم ببراءة المستشار مرتضى منصور وبعدم جواز استئناف الكابتن محمود الخطيب وألزمت الخطيب بالمصاريف واتعاب المحاماة".

وقال المستشار مرتضى منصور أنه يتمني أن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع الغير مبرر الذي اصطنعه الكابتن محمود الخطيب حفاظا على استقرار وطنا مصر وبعدا عن المهاترات وغلق هذه الصفحة لأن بلدنا مصر في حاجه الي الهدوء وعدم افتعال المعارك الوهمية .