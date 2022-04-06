جدة - نرمين السيد - وتم اليوم، تدريب 140 طالب وطالبة، و50 معلما، و110 من أهالى الوحدة المحلية بالقشيش. يذكر أن التشغيل امتد إلى 10 أيام، بواقع تشغيل مدرستين يوميا بنطاق قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. وجاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، وقيادات الأجهزة التنفيذية وأعضاء ومتطوعى حياة كريمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة التعليم حياة فى القليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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