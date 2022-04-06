اللواء أسامة خلف مديرا للمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام

جدة - نرمين السيد - أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته الـ39، والتى عقدت فى مقر الأمانة العامة بتونس فى مارس الماضى قرارا بتعيين اللواء أسامة محمد خلف مديرا للمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام اعتبارا من الأول من أبريل الجارى.





وتدرج اللواء أسامة خلف فى المناصب القيادية بوزارة الداخلية المصرية إلى أن تولى منصب مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وأخيرًا مساعد الوزير لقطاع الأفراد قبل تعيينه مديرا للمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام. ويعد المكتب أحد المكاتب المتخصصة التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب ويتولى العمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود الإعلامية الأمنية فى الدول العربية لمواجهة الجرائم، وأيضا حقوق الإنسان فى العمل الأمنى العربى المشترك وكذلك تقديم المعونة التى تطلبها الدول الأعضاء فى هذه المجالات وإعداد الخطط العربية الشاملة للتوعية الأمنية تهتدى بها الدول الأعضاء فى وضع خطط مماثلة وتطويرها فى ضوء المستجدات، بالإضافة إلى التعريف بأنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب، وأمانته العامة وأجهزته الأخرى وتمثيل الأمانة العامة للمجلس لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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