حياة كريمة.. سوهاج: الاستعداد لثانى مراحل مشروعات المبادرة فى 44 قرية

جدة - نرمين السيد - أعلن طارق الفقى محافظ سوهاج عن بدء استعدادات المحافظة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى ستنطلق بمركزى "أخميم، وطهطا" وتستهدف 44 قرية و184 نجعا وتابعا.





وقال محافظ سوهاج، فى تصريحات اليوم الأربعاء، إنه يجرى حاليا معاينة قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات وحصر احتياجات جميع القرى المستهدفة وبخاصة فيما يخص "الأسواق، والمواقف، ووحدات الإطفاء، والكبارى، والطرق المحلية، ومجمعات الخدمات الحكومية"، وكذلك فيما يخص المديريات والجهات المركزية من مشروعات "وحدات الإسعاف، والتضامن الإجتماعى، والتموين، والزراعة، والشباب والرياضة، والغاز الطبيعى، والكهرباء، والطب البيطرى، ومياه الشرب، والتعليم، والحماية المدنية"؛ بالإضافة إلى مشروعات قطاعات: "الصحة، والصرف الصحى، والإتصالات، والطرق والكبارى التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى".

وأضاف المحافظ أن عدد القرى المستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة بمركز أخميم بلغ 13 قرية فى 3 مجالس قروية، منها 8 قرى تابعة لمجلس قروى "نيدة" و4 قرى تابعة لمجلس قروى "الكولة" و3 قرى تابعة لمجلس قروى "الحواويش"؛ فيما بلغ عدد القرى المستهدفة بمركز طهطا 29 قرية فى 5 وحدات قروية، منها 8 قرى تابعة لمجلس قروى "الصفيحة" و7 قرى تابعة لمجلس قروى "نزلة القاضى" و6 قرى بمجلس قروى "الصوامعة غرب" و4 قرى تابعة لمجلس قروى "شطورة" و3 قرى تابعة لمجلس قروى "بنجا"، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بالمحافظة شملت 7 مراكز تضم 181 قرية و1123 نجعا وتابعا بمراكز "طما، والمراغة، وساقلتة، والمنشاة، وجرجا، والبلينا، ودار السلام ".