/690537/مصرع-أب-ونجله-في-حادث-تصادم-سيارتين-بالشرقية

لقى شخصين مصرعهما في حادث تصادم بين سيارتين بنطاق محافظة الشرقية وبعد الفحص تبين أنهما أبن وابنه، وتم التحفظ على جثتيهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مستشفى القرين المركزى يفيد بوفاة “محمد.أ” ونجله 11 عاما ويقيمان بإحدى قرى مركز أبوحماد.

تبين أنهم أب ونجله

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخصين، أب ونجله، من إحدى قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، إثر اصطدام سيارة لهما بسيارة أخرى، وتم نقل الجثامين لمستشفي القرين المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتبين من التحريات أن حدوث الوفاة نتيجة تصادم بين سيارتين وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.

الإدارة العامة للمرور الشرقية تنشر بعض الإرشادات لتفادي الحوادث على الطرق

ونشرت الإدارة العامة للمرور، إرشادات عامة، وتعليمات لقائدي المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين يجب التزام قائدي السيارات بها وذلك حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أي ضحايا والتي جاءت كالتالي:

- الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، واستخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.

- اتخاذ الحذر عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، مع استخدام المرآة وإشارات الاتجاهات.

- تجنب زيادة السرعة عن السرعات المحددة على الطريق والمناورات بين السيارات.

- تجنب استخدام الجوال أثناء القيادة.

- عدم القيادة ببطء شديد، حيث أن القيادة البطيئة لا تقل خطرًا عن السريعة لأنها تعرقل الحركة المرورية.

- يجب ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، لكي تستطيع السيطرة على السيارة عند الضغط على المكابح عند الضرورة.

- أحذر من النقاط العمياء خاصة عند القيادة على الطرق السريعة، والنقاط العمياء هي عبارة عن المساحات التي تكون بجانبي السيارة والتي من الصعب على السائقين رؤيتها أثناء القيادة من مرايا السيارة الخارجية والداخلية.

- عدم التوقف بشكل مفاجئ على الطرق السريعة.

- في حالة تعطل السيارة عليك ركنها في أقصى يمين الطريق مع تشغيل الإضاءة الرباعية.