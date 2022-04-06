تأييد حكم الإعدام شنقاً لقاتلي فتاة المول بالإسكندرية

/690534/تأييد-حكم-الإعدام-شنقا-لقاتلي-فتاة-المول-بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 35، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام على المتهمين الأولى والثاني في قضية مقتل الشابة نجلاء نعمة الله المعروفة إعلاميا بقضية "فتاة المول"، وقضت بالسجن المشدد 15 عاما على المتهم الثالث الحدث ومصادرة الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة.

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وكانت أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية في مارس الماضي، قرارا بإحالة أوراق المتهمين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة 6 أبريل الحاري لإعلان الحكم النهائي على المتهمين.

كان النائب العام أحال فتاة وشخصًا آخر وحدثًا محبوسين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل فتاة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.

النائب العام

وأشار بيان للنيابة العامة إلى أن المتهمين بَيَّتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليها منذ شهرين، ووضعوا لذلك مخططًا أعدوا فيه أسلحة بيضاء وأقراصًا مُنوِّمة وأدوات أخرى، واستغلت المتهمة علاقة صداقتها بالمجني عليها فالتقتها بدعوى زيارتها، وما إن اختلت بها حتى استدعت المتهميْنِ الآخريْنِ.

وأضاف البيان أن أحدُهما كمم فاها وضربها على رأسها وأطبق الآخر على عنقها، بينما كالتِ المتهمة ركلاتٍ عدة إلى رأسها حتى فاضت روحها، ثم انهالت عليها بطعنات بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسدها.

ارتباط الجناية بجنحة سرقة

وأشار البيان إلى ارتباط تلك الجناية بجنحة سرقة بعد أن سرقوا من المجني عليها حُليًّا ذهبية ومبالغَ مالية وهاتفًا محمولًا ومنقولاتٍ أخرى، فضلًا عن محاولة اثنين من المتهمين إخفاء معالم جريمتهم بإتلافهما آلة مراقبة كانت مُثبتةً بمحل الواقعة.