/690528/الكرملين-قرار-سحب-القوات-من-مقاطعة-كييف-صدر-عن-الرئيس-بوتين-شخصيا

صرحت الرئاسية الروسية (الكرملين)، فى تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء، أن قرار سحب القوات من مقاطعة العاصمة الأوكرانية كييف صدر عن الرئيس الروسيى بوتين شخصيا.

تصريحات الرئاسة الأوكرانية اليوم الأربعاء

وأضافت الرئاسة الروسية، أن قرار الرئيس الروسى بوتين بسحب القوات من مقاطعة كييف بادرة حسن نية لتهيئة أجواء وظروف ملائمة للمفاوضات مع الجانب الأوكرانى.

وأعربت عن رفضها للإتهامات التى تم توجيها إلى روسيا بشأن ما حدث فى مدينة بوتشا الأوكرانية، مضيفة أن الغرب عليهم التفكير بعقلانية بشأن أحداث بوتشا.

وأكدت الرئاسة الأوكرانية، على أن موافقة الرئيس الأوكرانى على الشروط المطروحة على طاولة المفاوضات بين الجانب الروسي والأوكرانى يمكن أن تؤدى إلى إنهاء العملية العسكرية فى العاصمة كييف الأوكرانية.

أخر مستجدات الأزمة الروسية-الأوكرانية

وكان الأمين العام لحلف الناتوينس ستولتنبرج قد صرح اليوم الأربعاء أن العالم فى مرحلة حاسمة فى ما يتعلق بالحرب والأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان قد أكد على أن دول الحلف أمام واقع أمنى جديد فرضته روسيا على شرق أوروبا، مؤكدا على أن الحلف سوف يناقش اليوم مسألة دعم أوكرانيا والقوات الأوكرانية بأسلحة متقدمة.

ومن جانبه كان قد شدد فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء فى فيديو له بثته قناة العربية، على أنه يجب فرض المزيد من العقوبات القاسية على روسيا بشكل يتناسب مع خطورة جرائم الحرب التى تشنها روسيا فى الأراضى الأوكرانية، خاصة بعد ما حدث فى مدينة بوتشا الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي على أن العاصمة كييف أصبحت اليوم عاصمة الدمقراطية العالمية وعاصمة النضال من أجل تحقيق الحرية فى القارة الأوروبية.

ومن جانبه كان صرح الرئيس الروسى بوتين أمس الثلاثاء أن روسيا سوف تعيد النظر بشأن الصادرات الزراعية للدول الغير صديقة، مضيفا أن تأميم الأصول الروسية فى الخارج هو سلاح ذو حدين.