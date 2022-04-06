/690525/قبل-عرضها-تعرف-على-تفاصيل-الحلقة-6-من-مسلسل-المداح-2

ينتظر الجمهور ومتابعي مسلسل حمادة هلال الجديد الذي ينافس به ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، عرض مسلسل المداح 2 الحلقة 6 المقرر لها اليوم الأربعا عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

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