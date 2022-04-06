/690510/بعد-بكائه-مي-كساب-توجه-رسالة-داعمة-لـ-طارق-الشيخ

وجهت الفنانة مي كساب رسالة إلى الفنان طارق الشيخ بعد بكائه بسبب الظروف الصعبة التي مر بها أثناء حلوله ضيف في برنامج سابع سما أمس مع الإعلامية راغدة شلهوب.

دوت الخليج يرصد الرسالة الداعمة من مي كساب إلى المطرب الشعبي طارق الشيخ

وعبرت مي كساب عن دعمها له برسالة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كان محتواها: هو في زي طارق الشيخ وحلاوة طارق الشيخ.. ده الأستاذ الكبير.. يا عمنا ولا تزعل أبدا هتعدي زي ما كل حاجه عدت.

ومن الجدير بالذكر، أن تحدث المطرب الشعبي طارق الشيخ عن أسباب أزمته الصحية أثناء حلوله ضيف في برنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلًا: كانت نرفزة زيادة لما بتقعد تقول حاضر كتير، بقول حاضر وبعمل وهما بيقولوا حاضر مبيعملوش، وقعدت احزن، وانفجرت العيال راحوا المدارس وانا ووالدتهم في البيت بدأت اكسر حاجة حاجة ووقعت اتعورت خدت 5 غرز، وقعدت يومين في الرعاية كان انهيار عصبي والدكتور كان شاكك وقعدني يوم كمان في الرعاية.

أزمة طارق الشيخ الصحية

وتابع طارق الشيخ باكيًا: مكنتش شايف حاجة خالص وقتها ومكنتش عايز اشوف حد بس.

وحينما سألته راغدة شلهوب عن السبب أكان للفن سبب في ذلك، قال: انا في الفن ربنا ساترني وشغال الحمد لله والناس واقفة معايا، لكن اولادي وزوجتي مكنوش مقدرين كل ده، عندي 3 اولاد اسمهم شهاب، مازن، عادل ودول كبار وبنتين اسمهم رحمة ومريم ودول صغيرين.

وتابع طارق، قائلًا: بقالي شهرين مبمسكش الموبايل ومعايا المساعد واللي بيسوقلي العربية، عندي 3 الاف اسم بس مفيش حد منهم معايا غير 5 او 6.

ووأردف قائلًا: تعبي كان بسبب تراكمات كنت نايم وناويلها وشايف الموضوع قدامي ده اللي هداني غير كده كنت هقفل الموبايل وامشي، مش ندمان على اللي حصل ندمان اني كنت ممكن اروح فيها.

طارق الشيخ يوجه رسالة لعائلته

واستكمل كلامه قائلًا: متمنتش الموت وقتها وهما ميفرقوش بس وحشونيو لا ابني هينفعني ولا حد هينفع ابني.

كما وجه لهم رسالة، قائلًا: قدروا تعب أبوكوا عليكوا، وأنا علمت اولادي وعاقبتهم عشان حبوا الفن عشان انا ارزقجي على الله، ومهنتنا بالمزاج بتبقى حسب مزاج الناس بس اللي معاه شهادة حسب مزاجه هو مش حسب مزاج الناس.

كما وجه رسالة لزوجته، قائلًا: اهتمي بالولاد وحسسيهم بتعب ابوهم عليهم، وأشار قائلًا: هي قصرت في الحتة دي واهتمت بيا اكتر منهم.